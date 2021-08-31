Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması, 34. kez kıtaları birleştirdi

Çanakkale Rotary Kulübü önderliğinde ve Rotary 2420. Bölge ve Dolmabahçe Rotary Kulübü sponsorluğunda gerçekleştirilen yüzme yarışması, 785 yarışmacı ile pandemi koşullarına uygun olarak Eceabat Kumsalı’nda başlayarak gerçekleştirildi. Her yıl Çimenlik Kalesi önünde son bulmasına rağmen bu yıl pandemi nedeniyle 10:15’te Donanma Aile Çay Bahçesi önündeki kumsalda sona eren yarışmada kazananlar ödüllerine kavuştu. Toplam 105 dakika süre yarışmada 14 yaşından başlayarak 70 yaş üzerine kadar giden kadınlar ve erkekler için ayrı toplam 24 kategori ve engelliler için 1 kategori olmak üzere toplam 25 kategoride yarışıldı. Toplam 3,5 mil yaklaşık 6,5 kilometre olan mesafeyi yüzerek tamamlayan her yarışmacıya madalya takdim edildi.

3 ENGELLİ YARIŞMACI BÜTÜN ENGELLERİ AŞARAK BOĞAZI YÜZEREK GEÇTİ

Genellikle 200’ün üzerinde olan yabancı katılımcı sayısı bu sene pandemi nedeniyle 22 ile kısıtlı kaldı. Aynı zamanda 3 engelli yüzücü bütün engelleri aşarak Çanakkale Boğazı’nı yüzerek geçti. Yaklaşık 2.000 kişinin yarış için şehirde toplandığı Çanakkale’de oteller yüksek doluluk oranına ulaştı.

Yarışmanın sponsorlarından Dolmabahçe Rotary Kulübü Başkanı Onur Öner, yarışmanın başarısından dolayı mutluluklarını dile getirdi ve şöyle açıkladı: “Geçmiş dönem guvernörlerimizden ve Dolmabahçe Rotary Kulübü kurucu üyelerinden Şahap Tarzi’nin hayali ve yüzme aşkı ile beslenen proje ilk defa Dolmabahçe ve Çanakkale Rotary kulüplerinin ortak çalışması ile yürütülmüştü. İlk 8 yarışmaya katılan Rotaryen Şahap Tarzi’nin vefatından sonra yarışma bir süre onun ismiyle anılıp, Şahap Tarzi Çanakkale Boğazı Yüzerek Geçme Yarışması olarak adlandırılmıştı. Çanakkale Rotary Kulübü liderliğinde şu anda uluslararası bir boyuta gelerek hem Türkiye’nin hem Türk Rotary’sinin en büyük projelerinden birisi haline geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi anlamlı bir günde Çanakkale gibi kahramanlık hikayelerine tanıklık etmiş bir şehirde gerçekleştirilen projenin bugün sponsorlarından birisi olduğumuz için çok mutluyuz.” 2420 Bölge Guvernörü Gülperi Gürpınar ise dünyanın en kanlı savaşına tanıklık etmiş bu topraklarda bugün 34 sene evvel merhum Şahap Tarzi'nin barış ve dostluk için yüzdüğü Çanakkale Yüzme Yarışları'na tanıklık ettiklerini belirterek " Yurtiçi ve yurtdışından katılan 785 yarışmacıya bölgem adına çok teşekkür ederim. Askeri güçlerin geçemediği Çanakkale Boğazı'nı bugün dostluk ve barış ile geçtik" dedi.

Yarışmanın Mitolojik Hikayesi

1986 yılından beri düzenlenen yarışma, hüzünlü bir mitolojik aşk hikayesine dayanıyor. Milattan önce 7’nci yüzyılda Çanakkale’nin iki yakasından gençler birbirlerine aşık olur. Hero mavi gözlü bugün Eceabat yakınlarında kalan bir yerleşim alanında yaşayan bir rahibedir. Bu kentte düzenlenen bir şenlikle Nara Burnu yakınlarında yaşayan Leandros adında yakışıklı bir genç, Hero’yu görür görmez ona aşık olur. Ancak rahibe için bu, evlilikle sonuçlanması imkansız bir aşktır. Leandros her gece gizli aşkını görmek için Çanakkale Boğazı’nı yüzerek geçmeye başlar. Hero da ona yönünü bulabilmesi için meşale yakar. Bir kış günü yağmur ve akıntının olduğu bir gece maalesef meşale söner ve bir daha alev almaz. Yolunu bulamayan Leandros da akıntıya kapılır ve ölür.