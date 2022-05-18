Bir ulusun yeniden doğuşuna tanıklık etmiş tarihi topraklar, Çanakkale Zaferi’nin 107. yılında; Türkiye Triatlon Federasyonu’nun organizasyonu; sponsorlar ve yerel yönetimlerin desteği ile çok önemli ve anlamlı bir triatlon yarışına ev sahipliği yapacak.

Elit, yaş grubu ve paratriatlon kategorilerinde Türkiye’nin en iddialı 550 triatletinin mücadelesine sahne olacak 1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu, 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

Koşu, bisiklet ve tekrar koşu etaplarından oluşan duatlon yarışları ile başlayacak organizasyonda ilk gün ayrıca bin 500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşuyu kapsayan standart mesafe triatlon yarışları koşulacak.

Triatletler için organizasyonun en heyecanlı yarışlardan biri pazar günü koşulacak olan uzun mesafe triatlon yarışı olacak. Mart ayında açılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün bisikletle geçişini de içeren yarışta triatletler sırasıyla iki bin 100 metre yüzecek, 112 kilometre bisiklete binecek ve 23 kilometre koşacak.

Eski milli triatlet olarak 90’lı yıllarda Türkiye'yi yurt dışında temsil eden Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, 2022 yılından itibaren tekrar triatlon yarışlarına katılmaya başladı. İlk kez geçtiğimiz ay Mersin’de yarışan ve kendi kategorisinde ikinci olma başarısı gösteren Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Yarış, Gelibolu’nun manevi huzurunda yarışacak olmak tüm triatletler gibi beni de çok heyecanlandırıyor. Kurumsal hedefim ülkemize uluslararası alanda ses getirecek bir marka yarışı kazandırılmasına katkıda bulunmak. Bireysel hedefim de ilk kez yarışacağım uzun mesafe triatlonu sağlıklı şekilde bitirebilmek ve mümkün olduğunca doğanın ve yarışma parkurunun tadını çıkarabilmek. Tüm katılımcı sporculara keyifli, unutulmaz anılarla ayrılacakları bir yarış diliyorum."

İHA