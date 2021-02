Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Can Yaman ve ünlü spor spikeri Diletta Leotta aşkı iddiaları doğrulandı. Can Yaman, Diletta Leotta ile olan ilişkisini ortaya çıkaran bir paylaşımda bulundu. Hem İtalya hem de Türkiye gündeminden düşmeyen ikilinin ilişkisi Can Yaman tarafından belgelendi.

Ünlü model Can Yaman, sosyal medya hesabın üzerinden ilk defa İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile olan fotoğrafını paylaştı.

Can Yaman'ın "Tehlikeli Çift" ifadesiyle sevgilisini etiketleyip paylaştığı fotoğrafta, ikilin bir atış poligonunda olduğu görüldü. Fotoğrafını yorum yapma özelliğine kapatan Can Yaman, iki saat içerisinde yaklaşık 500 binden fazla beğeni aldı.

Yönetmen Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya'ya giden Can Yaman'ın sevgilisi hakkında geçtiğimiz günlerde bomba gibi bir iddia ortaya atılmıştı. İddiaya göre Diletta Leotta'ın tanıtım amaçlı oyuncuyla birlikte olduğu ve İtalyan spikerin Türkiye'de bir Osmanlı dizisinde rol alacağı öne sürüldü.

Yakında yine İtalya'da yayınlanacak 'Sandokan' isimli dizide başrolde yer alacak olan Can Yaman, önümüzdeki günlerde İstanbul'dan taşınıyor. (Sabah)