Oyuncu Can Yaman sosyal medya hesabından, rol arkadaşı Demet Özdemir'le bir fotoğrafını "Önümüzdeki 2 bölüm gözlerimdeki rahatsızlıktan dolayı gözlükle olacağım, ama aşk dolu bakışmalardan bir şey eksilmeyecek" notuyla paylaştı.

Adları aşk dedikodularına karışan ikilinin bu fotoğrafı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Geçtiğimiz günlerde Demet Özdemir ile sevgili oldukları iddialarına "Aşk yok, ne aşkı" açıklamasını yapan oyuncunun bu paylaşımı kafaları karıştırdı.

Can Yaman kimdir?

İtalyan Lisesi'ni birincilikle bitiren ve ardından hukuk fakültesi mezunu olan Can Yaman, Erkenci Kuş dizisinden canlandırdığı karakterle geniş kitleler tarafından tanındı. Yakışıklı oyuncuya dair bilgi almak isteyen hayranları internette Can Yaman'ın biyografisini sorguluyor. İşte, Can Yaman'a dair merak edilen ayrıntılar...

Can Yaman, 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Yugoslav kökenli olan Yaman, ilk ve ortaokulu Bilfen Koleji’nde, liseyi ise İtalya Lisesi’nde okudu. Okul hayatı başarılarla dolu olan Can Yaman, liseyi birincilikle bitirdi. Öğrenci değişim programı kapsamında Amerika'ya giden Yaman, burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 2012 yılında mezun oldu.

6 ay boyunca avukatlık yapan ve iki dil bilen Yaman, hobi olarak oyunculuk dersleri aldı. İlk dizisi Gönül İşleri’nde "Bedir" karakterini canlandırdı. Sinem Kobal'ın hayat verdiği "Sevda" ile yaşadığı gelgitli aşk dikkatleri çekti. Genç oyuncu, ikinci dizisi olan İnadına Aşk'ta Yalın "Aras" rolü ile hayran kitlesini genişletti.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğeni de olan Can Yaman aynı zamanda lisanslı basketbolcudur.

Pek çok spor dalı ile yakından ilgilenen Can Yaman, Hürriyet Gazetesi'nden Hakan Gence'ye verdiği röportajda "Sabahları, 'Ne kadar yakışıklıyım' diye uyanmıyorum. Allah böyle yaratmış, bununla barışmak gerek. Ben ünlü olduktan sonra bir anda insanlar bana bakmaya başlasaydı, 'Aa ben ne oldum' diyebilirdim. Ama bunun öncesi de var.” demişti.

Demet Özdemir kimdir?

Demet Özdemir 26 Şubat 1992 yılında Kocaeli’n de dünyaya gelmiştir. Bir ablası ve bir abisi olmak üzere toplam da üç kardeştirler. Demet Özdemir 8 yaşındayken annesi ve babası ayrıldı. Böylece annesiyle beraber İstanbul’a kalıcı olarak yerleşti. Lise eğitimini Akşam lisesinde tamamladıktan sonra Şahika Tekand’dan dans tiyatro kursu aldı. Demet Özdemir’in boyu 1.70 cm’dir.

İş hayatına ilk olarak ses sanatçısı Bengü’nün dansçı kızlarından biri olarak başladı. Esnek hareketleri ile dikkatleri üzerine çekti ve kısa sürede Efes kızlarından biri olmayı başardı. 2009’da şarkıcı Mustafa Sandal’ın ”Ateş Et” klibinde dansçı kız olarak yer aldı.

Demet Özdemir 2012 yılında oynadığı Pegasus reklam filmi ile ekranların tanınan yüzü olma şansını elde etti. Dizi kariyerine 2013 yılında ”Sana Bir Sır Vereceğim” adlı dizide Aylin karakterini oynayarak başladı. Ardından Kıvanç Tatlıtuğ’un başrol oynadığı ”Kurt Seyit ve Şura” dizisinde Alya karakterini canlandırdı. Ünlü şarkıcı son olarak 2015 yılında gösterime giren ”Tut Sözünü” filminde rol aldı.

Rol Aldığı Filmleri ve Dizileri :

2013 yılında Sana Bir Sır Vereceğim

2014 yılında Kurt Seyit ve Şura

2014 yılında Kaçak Gelinler

2015 yılında Tut Sözünü

2015 yılında Çilek Kokusu