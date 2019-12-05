Can Yaman kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

8 Kasım 1989 günü İstanbul'da dünyaya gelen Can Yaman İtalyan Lisesi mezunudur. Üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi hukuk bölümünde tamamlayan Yaman'ın asıl mesleği avukatlıktır. Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğeni olan Can Yaman'ın ailesi Yugoslav kökenlidir.

2015-2016 yıllarında başrolünde yer aldığı İnadına Aşk dizisinde canlandırdığı Yalın Aras karakteri ile tanındı.

Daha sonra Hangimiz Sevmedik adlı projede Tarık Çam rolünü üstlenen Yaman burada da başrolde yer aldı. 2017 yılında yayınlanan Dolunay dizisinde ise Ferit karakterine hayat veren oyuncu asıl çıkışını ise Erkenci Kuş dizisindeki Can Divit rolü ile yakaladı.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2017 - Gönül İşleri

2015 - İnadına Aşk

2016 - Hangimiz Sevmedik

2017 - Dolunay

2018- Erkenci Kuş