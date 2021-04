Can Üner hayatını kaybetti! Can Üner kimdir?

47 yaşındaki tenis antrenörü Can Üner, bugün hayatını kaybetti. Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın antrenörlüğünü yapan ve Çağla ile büyük başarılara imza atan Can Üner, 3 yıldır mücadele verdiği hastalığa yenilerek bugün vefat etti. Can Üner 2 haftadır yoğun bakımdaydı. Can Üner'in cenazesi, yarın Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecek.

Can Üner, kadın ve erkek tenisinde dünya ilk 100 sıralamasına oyuncu sokan ilk Türk tenis antrenörü olmuştu.

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Tenis Federasyonu, Can Üner'in vefatıyla ilgili bir başsağlığı mesajı paylaştı:

"Ülkemiz tenisinin gururları Çağla Büyükakçay ve Marsel İlhan’ın antrenörlüğünü de yapmış olan, tenis camiamızın önemli değerlerinden hocamız Can Üner’i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk tenisine gönül veren, hayatına dokunduğu her kişide derin izler bırakan merhuma Allah’tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Tenis ailemizin başı sağ olsun."