İddaa oyuncularına rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. Süper Lig 'e verilen arada milli maç heyecanı yaşanacakken merak edilen karşılaşmalar, cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun yorumlarına mutlaka göz atın.

KTP Kotka-Inter Turku​2 & 4.5 altı​1.46

KTP Kotka açısından bu sezon lig çok kötü ilerliyor. Son 10 maçta da kazanamadılar. Inter Turlu sezon başlangıcındaki görüntüsünün çok gerisinde. Bu maçta moral depolarlar ve dengeli bir oyunla kazanırlar.

Trelleborg-Osters​alt​1.51

Trelleborg ligde zirve yarışında yer alıyor. 5. sırada yer alsalar da maç eksiğine rağmen zirveyle 5 puan uzaklıktalar. Osters ise orta sıralarda mücadele eden bir takım. Bu karşılaşmada 2.5 alt bahsi mantıklı.

Kazakistan-Ukrayna​2​1.34

Kazakistan iç sahada her zaman çok daha etkili bir futbol takımı. Ukrayna bu maçın bariz favorisi olsa da rakım dolayısıyla kolay bir maç olmayacaktır. Buna rağmen kalite farkı bariz, Ukrayna kazanır.

Fransa-B.Hersek​1 & 4.5 altı​1.32

Fransa açısından Euro 2020’de beklentilerin son derece altında kalındı. Bu karşılaşmanın net favorisi Deschamps’ın ekibi diyebiliriz. Kontrollü kazanacaklardır.

Norveç-Hollanda​Dep 1.5 üstü​1.69

Norveç açısından Dünya Kupası eleme grubu orta şekerli başladı. Milli takımımız önünde 3-0 kaybetmeleri onların 4. sırada olmasına yol açtı. Louis Van Gaal’i göreve getiren Hollanda bu maçta en az 2 gol bulacaktır.

Türkiye-Karadağ​1​1.41

Milli takım açısından çok kötü bir turnuva geride kaldı. Ümit veren takımımız, şampiyonada kötü gözüktü. Son derece genç bir neslimiz var ve bu durumun üstesinden gelebileceğimiz kanaatindeyim. Türkiye kazanır.

Letonya-Cebelitarık​İY 0.5 üstü​1.32

Letonya son yıllarda gerileyen bir futbol ülkesi olsa da bize karşı gene ters gelmişti ve 3-3 berabere kalmıştı. Bu sefer rakipleri Cebelitarık olacak. Ben bu maçın ilk yarısının golle başlamasını bekliyorum.

İtalya-Bulgaristan​1 & 4.5 altı​1.28

İtalya, Euro 2020’yı kazanarak güçlü bir oyunu olduğunu net bir biçimde herkese gösterdi. Bulgaristan önünde dengeli oynarlar. Skoru alırlar çok fark açmazlar.

İsveç-İspanya​Gol Var​1.90

İsveç kadrosu son derece yetenekli isme sahip ve önümüzdeki periyotta çok daha dikkat çekecek bir yapı olduğu kanaatindeyim. İspanya’nın net bir felsefesi var ve o doğrultuda hareket ediyor. KG Var mantıklı.

Estonya-Belçika​İY 1.5 üstü​1.73

Estonya uzun zaman ardından art arda üç maç kazanarak kendini buldu. Bu sefer rakipleri belki de en üretken milli takımlardan Belçika olacak. İşleri zor. İlk yarıdan dirençleri kırılır ve bu durum gollere yansır.

Macaristan-İngiltere​Gol Var​1.98

Macaristan, Euro 2020’de ölüm grubunda yalnızca 1 kere kaybederek ne kadar rekabetçi bir takım olduğunu tüm herkese gösterdi. Bu maçta da İngiltere önünde mutlaka iyi mücadele ederler. KG Var diyorum.

Polonya-Arnavutluk​Gol Var​1.99

Polonya iç sahada Arnavutluk önünde net favori konumunda olsa da Arnavutluk eleme grubunda rakibinin üzerinde yer alıyor. Bu karşılaşmada değerli oranından KG Var iyi fırsat.