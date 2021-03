Can Sevim: Hak ettiğimiz bir galibiyet

HDI Sigorta Afyon Belediyesi, 3 yıldır sezona en büyük düşme adayı olarak başlıyor ama 3 yıldır herkesi yanıltmayı başarıyor. Bu yıl ise bambaşka bir seviyeye geldiler. En önemlisi de Euroleague'in en formda takımı, ligin namağlup lideri Anadolu Efes'i yenerek büyük ses getirdiler. Coach Can Sevim, her yıl tabiri yerindeyse artık malzemelerden harika yemekler yapıyor. Kısıtlı bütçe ile boşta kalan oyunculardan bir takım yaratmak zorunda kalıyor. Genç ve başarılı coach Can Sevim ile, hem Anadolu Efes galibiyetini, hem de 3 yıldır Afyon'un bu küçük çaplı mucizeyi nasıl gerçekleştirdiğini konuştuk.

'Hücumda hiç sıkıntı yaşamadık'

Anadolu Efes maçına nasıl hazırlandınız, galibiyet nasıl geldi?

"Maça psikolojik olarak çok motive hazırlandık. Haftanın ilk gününden beri Efes maçını kazanmak demek sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da hatta dünyada gözlerin üzerimize çevrilmesi demek olduğunu oyuncularıma anlattım. Euroleague'in en formda, Türkiye'de hiç kaybetmeyen bir takımı yenmek gibi büyük bir iş yaparsak, herkes bizden bahsedecek dedim. Efes'i ancak böyle bir çift maç haftasından sonra, deplasmanda oynayacağı bir maçta yenebilme şansımız olduğunu takıma söyledim. O yüzden yapabileceğimize inandık. Oyunu da iyi kurguladığımızı düşünüyorum. Hücum anlamında rahat skor bulduk. Topu iyi paylaştık. Nerelere atak etmemiz gerektiğini iyi analiz etmişik ki, hücumda hiç sıkıntı yaşamadık. İkinci yarının başlamasıyla da savunma dozajını arttırdık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum."

'Şu anki hedefim Afyon'u üst noktaya taşımak'

Can Sevim'in bundan sonraki hedefleri ne?

"Şu anki tek hedefim Afyon'u olabilecek en üst seviyeye taşımak. Bu sezon çok önemli bir iş yapıyoruz. Layıkıyla bitirmek istiyorum. Elimizde böyle bir imkan var. Bir galibiyetle 4. de olabiliriz, 9. olup dışarıda da kalabiliriz. Bu tüm takımlar için geçerli. O yüzden bu yılki konsantrasyonumun düşmesine izin vermem. Öncelikli hedefim Afyon'u en üst noktaya taşımak. Basamak basamak gitmek lazım. Tabii ki sonraki dönemde ben de şampiyonluğa oynayan bir takımın antrenörü olmak isterim. Bu Türkiye de olabilir, Avrupa Kupası kazanmak için de olabilir. Avrupa'da bir takımın başında olmak da olabilir. Bunu zaman gösterecek."

‘Değişiklik lüksümüz yok’

Bütçe kısıtlı olduğu için özellikle yabancı transferlerinde nokta atışı yapmak zorundasınız. Ucuz ama faydalı olmalılar. Oyuncu seçerken nelere dikkat ediyorsunuz?

Düşük bütçeyi yönetmek için transfere çok geç başlıyoruz. Haziran ve Temmuz aylarında transfer yapabilmek gibi bir lüksümüz yok maalesef. Boşta kalan oyuncular içinde bir listem oluyor. Yıllar içinde üstüne koyarak hazırladığım bir listem var. O listenin üzerinden geçiyorum. Kimlerin boşta kaldığına bakıyorum. Boştaki oyunculardan nasıl bir sistem kurabiliriz, hangi oyuncuyu alırsak, bir sonraki hamlemiz ne oluru düşünüyoruz. Bütün olarak düşünemiyoruz, satranç gibi hamle hamle ilerliyoruz. Kafamda böyle bir takım var, ona göre oyuncu alalım diyemiyorum. Şu ana kadar strateji olarak hep aynı ilerliyorum. Önce 1 numara, sonra 5, sonra 2, sonra 4 en son da 3 numarayı tamamlayıcı olarak alıyorum. Nerede ne eksiğimiz kaldıysa, şutör mü, yaratıcı mı, savunmacı mı neyse, son transferi ona göre yapıyorum. Bu süreçte ikinci bir hamle, bir değişiklik lüksümüz olmadığı için karakter konusunda da hata yapmamamız gerekiyor. Bunun için de çok ciddi araştırma yapmak gerekiyor.

'Transfer dönemi Amerika saatiyle yaşıyorum'

"Yeri geliyor oyuncunun üniversitedi antrenörüne ulaşıp soruyorum, Avrupa'da bağlantılı olduğum antrenör, genel menacer hatta oyunculara soruyorum. Bir oyuncunun karakter analizini 3-4 farklı yerden yapıyorum. Çünkü bir tane çürük elma olursa bizim yaşama şansınız kalmaz. Ve bunu 2 hafta gibi kısa bir sürede yapmak zorundayız. Bu dönemde ABD saati ile yaşıyorum. Sabah 6-7 gibi uyuyup, 2 saat sonra uyanıp Türkiye saati ile ilgili işleri halletmek zorunda kalıyorum. En önemlisi de oyuncuyu ve menacerini ikna etmek. Verdiğimiz para az. Şartlar diğer kulüpler gibi değil. Adam buraya niye gelsin. Daha kariyerli bir oyuncuysa çok uzun konuşmalar yapıyorum."

'Ligin en düşük bütçeli takımı biziz'

3 yıldır bütçe-başarı kıyaslamasına baktığımızda önemli işler yapıyorsunuz. Bu yıl Play-Off potasındasınız. Sezon başlarken böyle bir hedefiniz var mıydı?

"Bence yaptığımız işin daha fazla ses getiriyor olması lazımdı. Ligin en düşük bütçeli takımı biziz. Sezon içinde tek bir ekleme yapmadık. Yapacak lüksümüz de yok. Diğer takımlar güçlendi ama bir tek Karşıyaka ile biz sezon başındaki kadro ile mücadele ediyoruz. Bu yüzden bile daha fazla saygı duyulması gerekiyor. Aslında 3 yıldır ne yaptığımız çok iyi anlaşılmıyor. Herkeste 5 yabancı var, 7 Türk var diyorlar. Bu oyuncuların da aynı seviyede olduğunu düşünüyorlar. Bizim Efes'i değil, kendi seviyemizdeki bir takımı yenmemiz bile bence büyük başarı. Ama çıtayı o kadar yukarı çıkardık ki artık aldığımız sonuçlar herkese normal gelmeye başladı. Kümede kalmak büyük başarıydı. Bunu neredeyse ilk yarı sonunda garantiledik. Play-Off adaylarından biriyiz. Herkesin, herkesi yenebileceği bir 7 hafta var. Sıkışık bir fikstürde oynayacağız. Eğer Play-Off'a kalabilirsek çok büyük bir başarı olacak."

Gökhan German