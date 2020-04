Can salı, 'lifecraft challenge' başlıyor

Can salları her hava koşulunda içindeki mürettebatı hayatta tutmak için tasarlanmış sonradan şişen plastik bir saldır ve içinde azami oranda gıda ve su bulundurur.

"Liferaft challenge" neden yapılıyor ?

Bu 'challange' Rusya ve Türkiye‘de yelken eğitmenliği yapan iki eğitmenin (Gleb Semerenko ve Atilla Gökova) can sallarının önemini amatör denizcilere anlatmak için tasarladığı bir oyun. 24 saat boyunca can salında yaşayacak ve doğru kuralları eğitim biçiminde takipçileri ile paylaşacak bu ikilinin en önemli amacı amatör denizcilere can salının önemini anlatarak daha çok insanda farkındalık yaratmak.

Marmaris koyunun ortasında sabit şekilde duracak olan ikili, internetten canlı yayınlar ile sosyal medyadaki takipçilerine ulaşacaklar. Profesyonelce editlenmiş videolar ingilizce anlatımlı, Türkçe ve Rusça altyazılı şekilde youtube'da yayınlanacak ve ikili bu şekilde dünyaya da açılmış olacak.

Challenge süresince "Atillagokovasailing" instagram sayfasından canlı yayınlar yapılacak, Mayıs ayında da "atillagokovasailing" ve "sailing time" adlı youtube kanallarında gerçek eğitim videosu yayınlanacak.