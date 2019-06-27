Can Öncü ve Asrın Rodi Pak, Avrupa’da sahne alacak

Milli motosikletçiler Can Öncü Hollanda, Asrın Rodi Pak da İspanya’da gaza basacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Can Öncü hafta sonu Dünya Moto3 Şampiyonası’nda, Asrın Rodi Pak da Superbike Şampiyonası ESBK’da mücadele edecek.

Dünya Moto3 Şampiyonası’nın 8. ayağı yarın 4 bin 500 metrelik Assen Pisti’ndeki serbest antrenmanlarla start alacak. 29 Haziran Cumartesi günü sıralama antrenmanlarının ardından, 30 Haziran Pazar günü, 22 turdan oluşan yarış TSİ 12.00’de başlayacak.

Asrın Rodi Pak İspanya’da

Milli sporcu Asrın Rodi Pak, İspanya’nın Valencia kentinde hafta sonu düzenlenecek Superbike Şampiyonası ESBK’da mücadele edecek.

Sezonun üçüncü randevusu 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti’nde gerçekleştirilecek.

Asrın Rodi, 29 Haziran Cumartesi günkü sıralama antrenmanlarının ardından 18 turluk sezonun üçüncü yarışı için 30 Haziran Pazar günü TSİ 15.00’te piste çıkacak.

AA