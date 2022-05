Can Gürsu: PUBG MOBILE şu anda Türkiye’nin en popüler mobil oyunu

Dijital eğlence ve oyun sektörünün en önemli markalarını Türkiye'de buluşturan Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı GameX 2022, 4 günde on binlerce ziyaretçinin katılımıyla sona erdi. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuara ilgi büyüktü. Özellikle fuarın en büyük standına sahip olan PUBG MOBILE'da birbirinden eğlenceli ve güzel anlar yaşandı.

Fuar nedeniyle orada bulunan Tencent Games Kıdemli Pazarlama Müdürü Can Gürsu da FANATİK'in sorularını yanıtladı. Espor dünyasından, Tencent Games'in çalışmalarına kadar sorularımıza oldukça samimi yanıtlar veren Gürsu, PUBG MOBILE'ın neden yükselen bir yıldız olduğunu açıkladı. Ayrıca Gürsu, yeni gelecek oyunlar için de heyecanlandıran bilgiler verdi.

İşte Can Gürsu’nun röportajı:

‘Ülkeye verilen değeri gösteriyor’

Gamex 2022 fuarı oldukça güzel geçti. En büyük standlardan biri de size aitti. İlgi neredeyse tamamen sizin üzerinizdeydi. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz?

PUBG MOBILE şu anda Türkiye’nin en popüler mobil oyunu. Biz de buna yakışır bir şekilde standımızı açtık. Tencent Games ülkeye çok önem veriyor. Burada çok ciddi bir oyuncu kitlesi var. PUBG MOBILE standımızın yanı sıra SYNCED: Off-Planet alanımız da vardı. Oyuncular ilk defa bu yeni oyunumuzu da burada deneyimlediler. Fuardaki standımızın büyüklüğü ülkeye verilen değer olarak söyleyebilirim.

Amatör oyuncuların dikkatine

PUBG MOBILE ekibi olarak espor dünyasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

PUBG MOBILE esporu amatörden başlayarak yarı profesyonel ve profesyonelliğe geçişteki tüm katmanları destekleyen nitelikte. GameX’te finalleri düzenlenen Yükselen Yıldızlar turnuvamız da bunu gösteriyor. Profesyonel alanda bile verilemeyen 500 bin TL gibi bir ödülü tamamen amatör, kendi içinde yükselme ışığı olan adaylarımıza dağıttık. Profesyonel anlamda da bildiğiniz gibi 3 Büyük kulüp takım sahibi. Meşhur futbolcularımızın takımları var. 16 takımımız da kendi içinde oldukça başarılı ve iyi işler çıkartıyorlar. Artık sadece Türkiye’de de iyi işler yapmıyoruz, geçen sene Avrupa şampiyonluğu geldikten sonra dünya şampiyonasında gelen dördüncülük ve altıncılık bizi gururlandırdı. Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen PMPL Avrupa Şampiyonası’nda ilk beşin tamamını Türk takımları oluşturdu. Fire Flux Esports lider bitirerek Türkiye esporunda ilk defa Avrupa Şampiyonluğu getirdi. İnşallah yazın da yine büyük başarılara imza atarak Türkiye’nin yüzünü güldüreceğiz.

‘Çok önemli yıldızlarımız var’

Türkiye espor alanında ciddi bir potansiyele sahip. Bunu da tam anlamıyla göstermeye başladı. Bu konudaki fikirleriniz neler?

PUBG MOBILE’da çok önemli yıldızlarımız var. Yakında belki de bu iyi isimleri dünyada diğer takımlarda görmeye başlayacağız. Başarının temelinde de oyun ile iç içe bir neslin olması büyük etken diye düşünüyorum. Biz de PUBG MOBILE olarak amatörden itibaren destek vermemizin sebebi zaten bu yeteneğe inanmak. O yüzden her seviyeyi destekliyoruz. Ben gençlerimizin çok iyi şeyler yapabileceğine inanıyorum. Ayrıca iyi de bir kariyer fırsatı olduğunu düşünüyorum bu durumun. Hepsi sporcu zihniyetinde ve fiziğinde olmak zorundalar. Çünkü ciddi bir kondisyon da gerekiyor. Bugün baktığınızda turnuva saatleri 4-5 saat sürüyor. Atamızın da dediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Ben gençliğe inanıyorum. Espor alanında bayrağı çok öteye taşıyacağımızı düşünüyorum.

‘Tartışmalar giderek son bulacak’

‘Oyun oynayarak para kazanılır mı?’ algısını nasıl değerlendiriyorsun ve sizce bu fikir artık ortadan kalktı mı?

Tabii bazı algıların kırılması zaman alıyor. Yıllar geçtikçe ben bu algının yumuşadığını ve kırıldığını düşünüyorum. Özellikle büyük spor kulüplerinin bu işe girmesi, üniversite takımlarının bu işe el atması ve federasyonun kurulmasından sonra bu düşünceler tamamen kayboldu diyebiliriz. Biz de bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Bence markaların da bu işe bakış açısı artık değişiyor. Çünkü dünyada spor algısı değişim sürecinde. Bu sadece bizim ülkemizde olan bir durum değil, dünyada biliyorsunuz ‘espor, spor mudur?’ tartışması yaşandı tüm mecralarda. Şimdi olimpiyatlara dahil ediliyor yavaş yavaş. Asya oyunları başlıyor. Artık devletlerin nezdinde milli takımlar oluşturuluyor. Önce hükümetlerin, sonra markaların, sonra da geriye kalan herkesin bu algısının kırıldığını düşünüyorum. Biz sektördeki ana oyuncu olarak elimizden geleni yapıyoruz. Eminim herkes üzerine düşeni yaptığında 3 sene sonra bu tarz tartışmalara yer bırakmayacağız.

Çalışmalarınız ve projeleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Tencent Games dünyanın en büyük oyun firması. Bugün pazarda gördüğümüz birçok oyunun da sahibi aslında ama Türkiye’de biz Tencent olarak PUBG MOBILE ile varız. Umarım bunu giderek genişleteceğiz.

En sevdiğin oyun hangisi?

Ben her zaman FPS oyunlarına daha yatkın olduğumu düşündüm. O yüzden de PUBG MOBILE’ı hep ‘first person’da oynuyorum, FPS havasını yaşatmak için. Şu an her yerde ve rahatlıkla oynayabildiğim oyun PUBG MOBILE.

PUBG MOBILE'da sizi bir oyuncu olarak çeken en önemli özellik sizce nedir?

Benim için oyun oynarken bireysellikten daha çok arkadaşlık önemlidir. Arkadaşlarımla yaptığım herhangi bir aktiviteyle her zaman daha büyük keyif aldım. PUBG MOBILE buna olanak veriyor. Hem oyun içi sesli konuşması olsun, hem her yerden ulaşım şansı olsun… Zaten oyuna bir kez başlayınca zamanın bile farkında olmuyorsunuz. Pandemi döneminde özellikle benim için bir kurtarıcı oldu diyebilirim. İnsanın düşük modunu bir anda yükselttiğini düşünüyorum. Pandemide özellikle Türkiye’de PUBG MOBILE oynayanların seviye çok yüksekti. Herkes oynadı diyebilirim. Beni açıkçası oyuna bağlayan şey sosyallik. Hala günlük olarak zaman bulursam 25-30 dakikalık zaman geçiriyorum.

Son olarak espor dünyasına ne mesaj vermek istersiniz?

PUBG MOBILE olarak biz ülkemize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Esporcu olmak isteyen, espor kariyeri hedefleyen ya da espor ekosisteminin herhangi bir yerinde var olmak isteyenlerin bizi takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Fırsat bulduklarında bize dahil olmalarını söyleyebilirim.

Mehmet Caner Kolağasıgil / Fanatik Özel