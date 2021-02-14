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Çan Gençlik Kalespor-Türk Hava Yolları maç sonucu: 0-3

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 28. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Çan Gençlik Kalespor’u 3-0 yendi.

14 Şubat 2021, Pazar 21:26 Son Güncelleme:
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Çan Gençlik Kalespor-Türk Hava Yolları maç sonucu: 0-3

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 28. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Çan Gençlik Kalespor’u 3-0 yendi.

Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç

Hakemler: Serap Kuka, Barış Karakoyun

Çan Gençlik Kalespor: Simay Gazi, Braga, Souza, Dilan Yaşar, Nur Sena Kasap, Hande Naz Şimşek (Dilara Bağcı, Nil Sahra Akın)

Türk Hava Yolları: Carlini, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Rishel, Aslı Kalaç, Büşra Şahin (Berrin Yıldırım, Merve Dalbeler Aslan, Ada Germen, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Özge Nur Çetiner)

Setler: 15-25, 22-25, 16-25

Süre: 76 dakika (24, 29, 23)

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