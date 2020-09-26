Çan Gençlik Kalespor - Beşiktaş maç sonucu: 3-0

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi’nin 5. haftasında Çan Gençlik Kalespor, Beşiktaş’ı 3-0 mağlup etti.

26 Eylül 2020, Cumartesi 22:53 Son Güncelleme:
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Çan Gençlik Kalespor - Beşiktaş maç sonucu: 3-0

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi’nin 5. haftasında Çan Gençlik Kalespor, Beşiktaş’ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç

Hakemler: Ferhan Büyükpamukçu, Barış Karakoyun

Çan Gençlik Kalespor: Braga, Emine Arıcı, Borgo, Souza, Hande Naz Şimşek, Sıla Çalışkan (Işıl Öz, Dilara Bağcı)

Beşiktaş: Sinem Yıldız, Derin Ezgi Taşdemir, Seda Aslanyürek, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik, Seray Altay (Erce Kasapoğlu, Deniz Hakyemez, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün)

Setler: 25-20, 25-15, 25-19

Süre: 82 dakika (29, 26, 27)

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