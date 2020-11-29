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Çan Gençlik Kalespor: 0 - Sistem9 Yeşilyurt: 3

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Sistem9 Yeşilyurt, deplasmanda Çan Gençlik Kalespor’u 3-0 mağlup etti.

29 Kasım 2020, Pazar 16:24 Son Güncelleme:
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Çan Gençlik Kalespor: 0 - Sistem9 Yeşilyurt: 3

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Sistem9 Yeşilyurt, deplasmanda Çan Gençlik Kalespor’u 3-0 mağlup etti.

Çan Gençlik Kalespor: 0 - Sistem9 Yeşilyurt: 3

Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu

Çan Gençlik Kalespor: Ana Paula Borgo, Ellen Braga, Hande Naz Şimşek, Emine Arıcı, Thais Souza, Sıla Çalışkan (Işıl Öz, Simay Gazi, Elif Boran, Dilan Yaşar)

Sistem9 Yeşilyurt: Jennifer Cross, Alexia Caratasu, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Buket Gülbay, Lana Scuka (Bihter Dumanoğlu)

Setler: 20-25, 15-25, 25-27

Süre: 83 dakika (27, 23, 33)

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