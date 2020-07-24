Erdem Can: Şutör konusunda çalışıyoruz

Fenerbahçe Beko’nun yardımcı antrenör Erdem Can, şutör transferi konusunda önemli açıklamalar yaptı. Can, “Şutör oyuncu konusunda çalışıyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç günde herhalde ortaya daha net bir şeyler koyacaktır. Ancak günün sonunda başarılı olmak için aç olan oyuncuları birtakım riskleri de bir araya getirerek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Şuan da herkesin şutör oyuncu konusundaki isteğini biliyorum, bende katılıyorum. Fakat doğru çalışma ve doğru oyun sistemiyle bunu belli bir noktaya getireceğimizi düşünüyoruz. Lorenzo Brown’ı Leo Westermann, Dixon ve De Colo’yla beraber oynayabileceği bir sisteme oturtmaya çalışıyoruz ” diye konuştu.