Can Dadaş’a uygulanan şiddet cezasız kalmadı!

İzmir Şirinyer Hipodromu'nda geçen pazar gerçekleştirilen 9 Eylül Koşusu öncesinde eyerleme mahallinde Can Dadaş isimli safkana yapılan sert muamele nedeniyle ilgili kişiye ceza verildi. Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) yapılan açıklamada, İzmir Yarış Komiserler Kurulu'nun bugün toplanıp ilgili kişiden savunma aldığı belirtildi.

Kurul, At Yarışları Yönetmeliği'nin ilgili maddesine göre; ata şiddet uygulayan kişiye en ağır ceza olan 120 gün süreli sanat icrasından men etme ile yarışla ilgili yerlere girme yasağı ve 562 TL para cezası verdi. Karar, Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu'na onay için sunuldu. TJK, söz konusu kişi hakkında Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde suç duyurusunda da bulundu.