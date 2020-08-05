Almanya 3. Lig takımlarından Zwickau formasını terleten Can Coşkun, gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Geçtiğimiz sezon 4. Lig ekiplerinden Fürth II takımı ile 21 maça çıkan ve 3 gol 7 de asistlik performansa imza atan 22 yaşındaki futbolcu, devre arasında ise 3.Lig temsilcisi Zwickau'ya transfer oldu. 3. Lig'de de 13 maça çıkan ve 4 de asist kaydeden gurbetçi futbolcu, Süper Lig'den bir çok takımın transfer listesine girmeyi başardı.

Alman ekibiyle 2021 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Coşkun, Türkiye U19 ve U21 takımlarının da formalarını giydi.