Kara Kartal’ın genç yıldızı Can Bozdoğan, dün akşamki Kasımpaşa mücadelesine ilk 11’d e başladı. Karşılaşmanın 12. dakikasında mükemmel bir gole imza atarak Siyah-Beyazlı formayla açılışı yapan 20 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.

Oyun genelinde takımının hücum hattına oldukça büyük katkı yapan Can’ın çabası, zafer için yeterli olmadı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Can, “Çok üzgünüz. Bir önceki maçımıza kıyasla oyunumuz arasında büyük bir fark vardı, gol atmış da olabilirim ama galip gelemediğimiz için çok üzgünüm” sözlerini sarf etti.