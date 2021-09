Beşiktaş 'ın 2021/22 sezonu yaz transfer döneminde 350 bin Euro kiralama bedeli ile 1 yıllık kadrosuna kattığı Can Bozdoğan, şu ana kadar forma şansı bulduğu maçlarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Ajax maçına da ilk 11'de başlayan Can, orta sahadaki dinamizmi ve tekniği ile ön plana çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Can Bozdoğan'a çok güvendiğini geçtiğimiz günlerde dile getirmişti. Genç oyuncunun kariyeri, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından merak konusu oldu. Can Bozdoğan kimdir, kaç yaşında? Can Bozdoğan nereli ve hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıtlar aradık.

Can Bozdoğan kimdir, kaç yaşında? Can Bozdoğan nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Can Bozdoğan, 5 Nisan 2001'de Almanya'nın Köln şehrinde dünyaya geldi. Çok küçük yaşlarda Köln'de yerel takımlarda başladığı futbolda kısa süre içerisinde gelişim gösteren Can, 2008 yılında Almanya'nın köklü ekiplerinden olan Köln'ün altyapısına transfer edildi. 7 yaşında kapısından girdiği Köln'de bütün altyaş gruplarda forma giyen genç oyuncu, U17 ve U19'da gösterdiği performansla ise ön plana çıktı.

Sol ayaklı orta saha oyuncusu, Ağustos 2019'da Schalke 04'e transfer oldu. Schalke'de ilk olarak U19 Takımı'nda oynayan gelecek vadeden oyuncu, 16 maçta 4 gol, 3 asistle skora katkı sağladı, 2. takımın ardından Temmuz 2020'de A takım kadrosuna dahil edildi.

Schalke'de A takım formasıyla çıktığı 18 resmi maçta gol katkısı veremeyen ancak 2 asist yapan Can, Ağustos 2021'de Beşiktaş'a kiralandı. Siyah Beyazlı ekip, solak oyuncunun kiralama bedeli için Schalke'ye 350 bin Euro ödedi.

Almanya U15, U16, U17, U18, U19 ve U20 Takımları'nda da forma giyen Can Bozdoğan merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor. 1.74 boyundaki orta saha oyuncusu 72 kg ağırlığında. Sol ayağını çok iyi kullanabilen 20 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.