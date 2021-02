Bazı sporcular profesyonel olarak birden fazla branşta oynayabilecek kadar yetenekli olmaktadır. Can Bartu'da bu isimlerden birisi olmaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübünün tarihine geçen ve Sinyor lakabı ile tanıdığımız Can Bartu, 83 yıllık hayatının içerisine hem sporu hem de birçok başarıyı sığdırmış bir isim olmaktadır. Bu sebeple de Türk Futbol Tarihinin efsanevi futbolcularından birisi olarak bilinmektedir.

Can Bartu nereli?

Aslen Çerkez asıllı olan efsanevi futbolcu Can Bartu, İstanbul'da doğmuş ve burada büyümüştür. Spor hayatına da yine bu şehirde başlamış ve bitirmiştir. Hayata gözlerini de yine bu şehirde yummuştur.

Can Bartu kaç yaşında vefat etti?

31 Ocak 1936 yılında dünyaya gelen Can Bartu, 83 yaşında Hayatını kaybetmiştir. İlk gençlik yıllarından son ana kadar spor ile iç içe olan efsane, 12 Nisan 2019'da yine İstanbul'da hayata gözlerini yummuştur.

Can Bartu hangi takımlarda oynadı?

Can Bartu profesyonel spor hayatına aslında bir basketçi olarak başlamıştır. İlk profesyonel basket kulübü ise Fenerbahçe olmuştur. Türkiye Basketbol Milli Takımında da sahalara çıkan Can Bartu, daha sonrasında Fikret Arıcan'ın vesile olması ile Fenerbahçe Futbol kulübünde futbol oynamaya başlamıştır.

1955 ile 1961 yılları arasında futbolculuk kariyerini Fenerbahçe'de sürdüren Can Bartu, bu süre içerisinde tam 28 kez milli olma şansını yakalamıştır. Görev aldığı bu maçlar sırasında maçın son dakikalarında kalecinin yerine de görev yaptı ve Türkiye Milli Takımının kendi kalesine gol atması sebebi ile bir gol yemiş oldu.

Fenerbahçe ve milli takımda oynadığı senelerde Avrupa futbol kulüplerinin de dikkatini çekti. 1961 yılında İtalyan Fiorentina takımına transfer oldu.

1962 yılında ise yine İtalyan takımlarından olan Venezia takımında top koşturdu.

Yıllar 1964'ü gösterdiğinde ise Can Bartu Lazio takımına transfer olarak yurt dışı macerasını 1967 yılında tamamladı.

1967 yılında ülkesine dönen efsanevi futbolcu yine Fenerbahçe takımı formasını giydi ve 1969 yılında jübilesini yapana kadar bu takımda oynadı.

Can Bartu'nun efsane olmasının sebepleri

Can Bartu'nun efsane adını alması elbette ki kolay olmadı. 83 yıllık hayatının içerisine birden fazla başarıyı sığdırdı. Bu başarılarından ilki Türkiye'de hem basketbolda hem de futbolda milli olan ilk ve tek sporcu olmasıdır. Spor hayatının bir kısmında hem basketbol hem de futbol oynamış, hatta bu maçların aynı güne denk geldiği de olmuştur.

Can Bartu'nun başarılarından bir diğeri ise İtalyan liginde gösterdiği başarılar olmaktadır. 6 sene boyunca İtalyan liginde oynayan Can Bartu toplamda 100 maçta saha çıktı ve bu maçlarda toplam 14 gol attı. Gösterdiği bu başarılar sebebi ile de İtalyanlar tarafından Can Bartu'ya sinyor lakabı verildi.

Can Bartu'nun bir diğer başarısı yine İtalyan liginde gerçekleşti. Efsanevi oyuncu bu ligde oynarken Avrupa kupası finallerine katıldı ve bu sebeple Avrupa kupası finallerine katılan ilk Türk futbolcu oldu.

Can Bartu'nun başarıları elbette ki saymakla bitmez. Bir diğer başarısı da Fenerbahçe takımında forma giydiği maç sayısı 330 olurken, bu forma ile attığı gollerin sayısı ise 162 olmaktadır.

Zarif ve teknik oyunu ile tanınan Can Bartu, jübilesinde de bu davranışlarının en büyük örneklerinden birisini sergiledi. Hem Türk futbolunun hem de Galatasaray'ın efsanevi oyuncularından bir diğeri olan Metin Oktay ile son on dakikada forma değişikliği yaptı ve Galatasaray'da oynadı.

Jübilesini yaptıktan sonra spordan kopmayan Can Bartu, spor gazeteciliği ile hayatına devam etti. Bu süre içerisinde hem spor yazarlığı hem de yorumculuk yaparak sporun içerisinde var olmayı başardı.