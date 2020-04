Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu, ölümünün birinci yıl dönümünde anıldı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayımlanan anma mesajında, "Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, 1956-1961 ve 1967-1970 sezonlarında giydiği şanlı formamızla adı Fenerbahçe’miz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu’yu aramızdan ayrılışının 1. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Adını tarihimize altın harflerle yazan Fenerbahçe’mizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu’ya bir kez daha Allah’tan rahmet dileriz." denildi.

Can Bartu kimdir, kaç yaşında vefat etti, nereliydi?

31 Ocak 1936'da İstanbul'da dünyaya gelen Can Bartu, spor kariyerine Fenerbahçe ile adım attı. Spora basketbolla başlayan Bartu, 6 kez basketbol milli takım forması giydi ve ardından Fikret Arıcan'ın desteği ile futbola yönelerek Fenerbahçe'de futbol oynamaya başladı.

Bartu, Türk Milli Takımı formasını hem basketbol hem de futbolda giyen ilk ve tek sporcu olma özelliğini taşıyor. Milli Takım'daki iyi futbolu ile dikkatleri üzerine çeken Can Bartu, 1961'de İtalya'nın güçlü ekiplerinden Fiorentina'ya transfer oldu. Ardından 1962'de Venezia, 1964'te de Lazio takımlarında forma giydi. İtalyan futbolseverler tarafından “Sinyor Bartu” şeklinde adlandırılıyordu.

Avrupa Kupaları’nda final maçı oynayan ilk Türk futbolcu

1 Ocak 1961’de, Fiorentina - Glasgow Rangers arasında oynanan final maçında forma giyen, Avrupa Kupaları’nda final maçı oynayan, ilk Türk futbolcusu oldu. 1967 yılında Fenerbahçe'ye geri dönen Can Bartu, sarı-lacivertli formayla toplam 362 maça çıkıp 162 gol attı.

Futbolu ve karakteriyle hem Fenerbahçe'nin hem de Türk sporunun sembol isimlerinden biri haline gelen Can Bartu, 1970'te futbola veda etti.

1969 yılında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında efsane Galatasaraylı futbolcu Metin Oktay sahaya Fenerbahçe formasıyla, Can Bartu ise Galatasaray formasıyla çıkmıştı. Metin Oktay'ın jübilesinde ezeli rekabetin ebedi dostluğa dönüştüğü o görüntüler halen hafızalarda yer alıyor.