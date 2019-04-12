Can Bartu kimdir, Can Bartu kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Türk futbolunun bir efsane ismi daha ebediyete gitti. Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Sinyor lakaplı Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti. Fenerbahçe Kulübü Bartu'nun vefat haberinin ardından bir açıklama yaptı. Fenerbahçe'miz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu'yu kaybettik. Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçe'mizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" İfadelerini kullandı. Peki, Can Bartu kimdir, Can Bartu kaç yaşında? Can Bartu neden vefat etti? İşte Can Bartu hakkında bilinmeyenler...

Can Bartu kimdir?

30 Ocak 1936'da, İstanbul'da dünyaya gelen Can Bartu, spora Fenerbahçe'de basketbol oynayarak başladı. Altı kez Basketbol Milli Takım formasını giyen Bartu, daha sonra Fikret Arıcan'ın aracılığıyla Fenerbahçe'de futbol oynamaya başladı.

1955 – 1961 seneleri arasında Fenerbahçe'de futbol oynayan Bartu, 28 kez milli oldu. 1958'de Türkiye–Romanya maçında, kaleci Turgay Şeren'in yerine son yedi dakikada kaleye geçti ve bu maçta, Türk milli takımı oyuncusunun, kendi kalesine attığı gol sonucu, 1 gol yemiş oldu.

Fiorentina ve Lazio'da oynadı

Milli Takım'daki başarılı futbolu ile dikkat çeken Bartu, 1961'de, İtalya'nın Fiorentina takımına transfer oldu. 1962'de Venezia takımında oynayan Bartu, 1964'de de Lazio'da da oynadı.

İtalya'da başarılı bir dönem geçiren Bartu, 1967'de, Türkiye'ye dönerek, eski takımı Fenerbahçe ile tekrar yollarını birleştirdi. Teknik ve zarif oyunu ile göz dolduran Bartu, sarı-lacivertli forma altında 326 maç oynadı, 162 gol attı.

Metin Oktay ile forma değiştirdi

3 yıl boyunca Fenerbahçe'de forma giyen futbolcunun hafızalara kazınan jübilesi 1969'da yapıldı. Galatasaray–Fenerbahçe arasında oynanan ölümsüzleşen jübilede Bartu, Türk futbolunun bir diğer efsane ismi Metin Oktay'la formasını değiştirmiş ve iki yıldız isim 10 dakika boyunca rakip takım formalarıyla oynamıştı.

Adı, Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine basketbol ve futbolla beraber yazılan Bartu, Türk Milli Takımı formasını hem basketbol hem de futbol sporunda giyen ilk ve tek sporcu oldu. Bartu, aynı gün içinde, Galatasaray'la oynanan basketbol maçında 28 sayı kaydederken, Dolmabahçe'de de futbol maçına çıkmış ve bir gol atmıştı.

Fenerbahçe ismini tesislere vermişti!

1971 yılında kariyerini noktalayan Bartu, uzun yıllar spor yazarlığı ve televizyonlarda yorumculuk yaptı. Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz yıllarda Can Bartu'nun ismini Samandıra Tesislerine vererek efsane ismi onurlandırmıştı.