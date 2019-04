Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunu efsanesi Can Bartu için Ülker Stadı'nda anma töreni düzenlendi. Can Bartu'nun naaşı Fenerbahçeli futbolcuların omuzlarında saha ortasında törenin yapılacağı alana getirildi.

Can Bartu'nun kızı Gülfer Arığ törendeki ilk konuşmayı yaptı. Gülfer Arığ: "Can Bartu'yu anlatmaya burada yetmez. Sevgisini ve şefkatini bize yaşattığından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bizler de bir gün öleceğiz ama Fenerbahçe yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Gülfer Arığ'dan cenaze törenine katılan futbolculara ise; "Son olarak derbi için bir şeyler söylemek istiyorum. Lütfen yarın Mehmetçik Basri, Lefter ve Can gibi layık olun bu taraftara" şeklinde konuştu...

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel...

Volkan Demirel: Biz bugün hepimiz çok üzgünüz. Fenerbahçe forması altında hem basketbol hem de futbolda çok büyük hizmet etmiş ağabeyimizi kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Çubuklu için yaşayanlar asla ölmezler. Biz de Can ağabeyi her zaman yaşatacağız.

Volkan Demirel, Can Bartu'nun kızına dönerek: Sana yeminimiz olsun. Baban için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Can Bartu'nun cenaze törenine binlerce Fenerbahçe taraftarı da katıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç...

Acımızın tarifi yok. Ona duydukları sevgi ve saygıdan dolayı, tuttukları takım farkı olmaksızın, aileler bir oğullarına Can, diğer oğullarına ise Bartu ismini vermekteydiler.

Bir Edirnespor maçında, Fenerbahçe futbol takımının bir kişi eksik olmasından dolayı basketbol takımından alınarak bu kutsal formayı iki branşta giyen dünyada tek sporcu oldu. İyi ki Fenerbahçe'de oynamış.

Türkiye'deki başarısını uluslararasına da taşıdı. İtalya'da Fiorentina, Venezia ve Lazio takımlarında toplamda 6,5 sene forma giydi.

Kendisiyle yarınki Galatasaray maçını omuz omuza izlemeyi planlamıştık. Bana dedi ki "Bekle bakalım Ankaragücü maçını bir geçelim, ben FB TV'de yorumlayayım" dedi. Ama şimdi burada Can Bartu'nun anma törenini yapıyoruz.

Gözün arkada kalmasın. Bu çocuklar, yarınki derbi maçını senin için oynayıp, senin için kazanacak. Türk spor tarihi senin gibi bir sporcu daha göremeyecek.

Fenerbahçe var oldukça sen de bizimle var olacaksın. Ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

Her anlamda örnek bir şahsiyeti, bir ağabeyimizi kaybetmenin hüznü içerisindeyiz. Ancak 'efsaneler ölmez' inancı içerisinde Can Bartu'yu gençlerimizi anlatarak, onlara öğreterek Can Bartu'yu ilelebet yaşatma gayretinde olacağız.

Can Bartu için Ülker Stadı'nda düzenlenen anma töreni sona erdi. Bartu'nun naaşı, Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'ne götürülüyor.