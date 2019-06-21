Transferde en sıcak gelişmeler stoper bölgesinde yaşanıyor...

Karadeniz devi, uzun zamandır listesinde bulunan Gaston Campi transferinde artık sona geldi. Bordo-Mavili ekip, geçen sezonun ikinci yarısını Portekiz ekibi Chaves’te geçiren ancak bonservisi Arjantin temsilcisi Estudiantes’te bulunan 28 yaşındaki savunmacıyla her konuda anlaşmaya vardı. Fırtına, Mavi-Beyazlılar’la da 750 bin Euro’luk bonservis bedelinde el sıkıştı. Sosa’nın payı büyük Görüşmelerde artık çok ufak pürüzlerin kaldığı belirtilirken, transferin en kısa zamanda açıklanacağı öğrenildi. Öte yandan Campi transferinde kaptan Jose Sosa’nın da payının büyük olduğu kaydedildi. 34 yaşındaki futbolcu, vatandaşına hem Türkiye hem de Trabzon ile ilgili olumlu refaranslar verdi.