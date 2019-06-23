Camilo Zuniga: 'Galatasaray maçını unutamıyorum!'

Futbol kariyerini henüz 32 yaşındayken sonlandıran Kolombiyalı Camilo Zuniga, İtalyan basınına verdiği röportajda Galatasaray ile ilgili flaş bir itirafta bulundu. Il Mattino gazetesine konuşan eski sağ bek, Napoli forması giydiği dönemde Galatasaray'ı 3-1 yendikleri hazırlık maçını unutamadığını söyledi. 29 Temmuz 2013'te Stadio San Paolo'da oynanan maçta Sarı Kırmızılılar'a bir de gol atan Zuniga, karşılaşmayla ilgili olarak şunları söyledi:

"Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası finalinde oynadım ve Juventus'a karşı da pek çok zorlu maçta görev yaptım. Ancak hiçbir mücadele, Galatasaray'la karşılaştığımız hazırlık maçı kadar nefesimi kesmedi. O maçta bütün tribün beni ıslıklıyordu çünkü Juventus'a gitme kararı almıştım. Topa dokunduğum anda seyircilerin tepkisiyle karşılaşıyordum. Ancak takımımı 2-1 öne geçiren golü attıktan sonra ıslıklar alkışlara dönüştü. Sonrasında tribünlerin korosu başladım ve ben de kenimi onlarla birlikte zıplarken buldum. O an gördüm ki dünyada futbol oynamak için Napoli'den daha güzel bir yer yoktu."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler