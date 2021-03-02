Calyx, Envy’den ayrıldığını duyurdu

Dallas merkezli espor organizasyonuna 2020 senesinin başında katılan Calyx, Envy’nin sene boyunca pasif kalması sebebiyle sadece 7 etkinlikte boy gösterdi. Bu etkinliklerde ise kayda değer bir başarı elde edemediler. Takım, Flashpoint’in birinci eleme aşamasında etkinlikten ayrılmıştı.

Claxy, kendisinden önce Salı günü Envy’den ayrıldığını açıklayan Michał "⁠MICHU⁠" Müller’in arkasından ayrılık haberini duyurdu.

İşte o mesajı:

“Artık free agent’ım! Envy’ye geçitdiğimiz 13 ay için teşekkür ederim, güzel zamanlardı. Yeni bir takım bulmaya ve daha yüksek hedeflere yönelmek, büyük organizasyonlara dönmek için çok heyecanlıyım. Avrupa ve Kuzey Amerika bölgesinden gelecek tekliflere açığım. Bana direkt mesaj yoluyla veya mail adresimden ulaşabilirler.”