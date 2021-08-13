Galatasaray 'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda saf dışı bıraktığı St. Johnstone takımının teknik direktörü Callum Davidson, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Davidson, oyuncularının iyi mücadele ettiklerini söylerken Galatasaray'ın Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. olduğunu belirtti. Davidson, "Galatasaray en iyi takımlardan biri. Geçen hafta Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya çalışıyorlardı. Seviye farkı bu ve topu nasıl hızlı hareket ettirdiklerini gördük. Topu iyi tuttular. Yenildik ama oyuncuların performansından oldukça memnunum" şeklinde konuştu.



