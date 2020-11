1934 yılında Güney Pasifik’te geçen, kaybettiğimiz eşimizi haritada çeşitli bulmacaları çözerek ilerleyip bulmaya çalıştığımız oyun Call of the Sea’nin çıkış tarihi 8 Aralık olarak açıklandı. Kadın bir ana karakteri yönettiğimiz oyunda çevremizde bulunacak yeşilliklerin arasında çeşitli bulmacaları çözerek kaybettiğimiz kocamızı bulmaya çalışacağız. Norah isimli ana karakterimizin macerasında Firewatch’tan ve The Walking Dead’in 1. sezonundan aşina olduğumuz ses sanatçısı Cissy Jones’un sesi oyunculara eşlik edecek.

Mayıs ayında yapılan Xbox etkinliğinde oyunculara gösterilen, Out of the Blue tarafından geliştirilen Call of the Sea için çıkış tarihi açıklandı.

1934 yılında Güney Pasifik’te geçen, kaybettiğimiz eşimizi haritada çeşitli bulmacaları çözerek ilerleyip bulmaya çalıştığımız oyun Call of the Sea’nin çıkış tarihi 8 Aralık olarak açıklandı. Kadın bir ana karakteri yönettiğimiz oyunda çevremizde bulunacak yeşilliklerin arasında çeşitli bulmacaları çözerek kaybettiğimiz kocamızı bulmaya çalışacağız. Norah isimli ana karakterimizin macerasında Firewatch’tan ve The Walking Dead’in 1. sezonundan aşina olduğumuz ses sanatçısı Cissy Jones’un sesi oyunculara eşlik edecek. Aşağıdan oyunun duyuru videosunu izleyebilirsiniz.

Call of the Sea, 8 Aralık’ta oyuncularla buluşacak. Microsoft Store’da 56.25 TL’lik fiyat etiketiyle listelenen, an itibarıyla %10 indirimle 50.62 TL’ye satılan oyun çıktıktan hemen sonra Xbox Game Pass’e de gelecek. Sanat tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Call of the Sea’yi Steam’den de istek listenize ekleyebilirsiniz, fakat oyunun Steam mağaza sayfasında şimdilik herhangi bir fiyat bulunmuyor. Steam fiyatının da Microsoft Store’daki fiyatla aynı olması bekleniyor.

Oyun, Steam mağaza sayfasında aşağıdaki şekilde tanıtılıyor:

“Yıl 1934, Güney Pasifik’in ücra köşelerinde. Norah, kaybolan kocasının keşif gezisinin izini sürerek okyanusu aşar ve kendini yemyeşil bir ada cennetinde bulur. İsimsiz, unutulmuş ve kayıp bir medeniyetin izlerini taşıyan bir yerde.

Bu yer ne tür garip sırlar saklıyor, Norah gerçeğin peşinde ilerlerken ne bulacak?”

