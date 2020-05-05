Call of Duty: Warzone için büyük güncelleme müjdesi

Battle royale oyunlarının arasındaki rekabet gitgide kızışıyor. Buna ek olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X ikilisi için gün sayan oyuncular, bir an önce yeni nesil konsollara kavuşmak istiyor. Infinity Ward cephesi bu meseleye sıcak bakıyor.

Oyunun dağıtımcısı Activision’a ve Infinity Ward’a yakın bir kaynak olan Charlie Intel isimli bir platform, bir röportaj yayımladı. Taylor Kurosaki’nin konuk olduğu röportajda bu yıl satışa sunulacağı düşünülen konsollar ele alındı.

Ana teması aksiyon olan Warzone’un anlatımından ve hikayesel işleyişinden sorumlu olan Taylor Kurosaki, GamerGen’e konuştu. Sözlerini Charlie Intel aracılığı ile aktaran Kurosaki, şunları söyledi:

“Infinity Ward, bu oyunu PlayStation 5’i ve Xbox Series X’i desteklemek için güncelleyecek. Bu konsollar, Warzone’un geleceği için tasarladığımız içerik planlarının bir parçası olarak hizmet verecek. Ben bundan eminim.”

“Biliyorum ki bu oyun için yaptığımız planlar uzun bir süre gündemde kalacak. Yeni sistemler piyasaya sürüldüğünde ve kullanılabilir hale getirildiğinde onları destekleyeceğimizden eminim.”

PlayStation 5’in çıkış zamanı için 20 Kasım 2020 tarihi işaret edilmişti. Kendisinin rakibi olan Xbox Series X’in çıkış tarihi ise 26 Kasım 2020 olarak biliniyor. Birçok oyuncu, bu rekabetin sonunda kazanan tarafta yer almak istiyor.

Görünüşe göre PlayStation 5 ve Xbox Series X arasında yaşanacak olan kıyasıya mücadeleyi izlemek keyif verecek. İki konsolun da 4K 60 FPS özelliği ile desteklenmesi bekleniyor. (ShiftDelete)