Call of Duty: Mobile yeni sezonu “Hesaplaşma” başladı

Oyuncular güneş kremlerini ve özel cephaneliklerini hazırlasınlar; çünkü oyunun yeni sezonu kavurucu sıcaklar ve yepyeni bir zombi modu ile geliyor. Oyun 6. Sezonu “Hesaplaşma” yeni savaş biletini, yeni karakterleri, silah şablonlarını ve iki yeni haritayı oyuncuların beğenisine sunuyor. Yeni sezonla birlikte 50 kademeli savaş biletiyle birlikte Rosa – İkili Ajan kostümü, yeni MX9 silahı, yeni skor serisi, oyuncu kartları, tılsımlar ve daha birçok yeni içerik oyuna ekleniyor.

Yaşayan Ölüler, Oyunu Kuşatmaya Etmeye Geliyor

Zombi kitlerinizi ve ekipmanlarınızı da hazırlayın. Zombiler sınırlı bir süre için Call of Duty: Mobile’a geri dönüyor. Yenilenen “Yaşayan Ölülerin Kuşatması” etkinliğinde oyuncular kendilerini tüm ekipmanlarını ve kaynaklarını kullanmak zorunda olacakları, ardı arkası kesilmeyen bir zombi istilasının ortasında bulacaklar.

Yeni sezonla birlikte heyecanın tavan yapacağı bu yeni etkinlik 31 Temmuz'da başlayacak. Oyuncular takımlarıyla beraber 5 gün 5 gece boyunca ölümsüz zombilere karşı hayatta kalma mücadelesi verecek.

İzole edilmiş özel bir Battle Royale haritasında konuşlanacak oyuncular, gün boyunca mobil üsleri için ekipman ve malzeme toplayacaklar. Gece olduğunda ise mobil üsleri yok etmeye çalışan zombi akınlarına karşı hayatta kalma savaşı verecekler. Oyuncular her akında sayıları artan ve güçlenen zombilere karşı taretleri, özel silahları, savunma kulelerini ve tüm cephaneliklerini kullanacaklar. Oyuncular akınlara karşı hayatta kaldıkça “Shorty – Ether Makinesi” ve “Zombi Tank Dempsey” operatör görünümü gibi 25’ten fazla özel ödülleri de elde edebilecekler. Oyuncular ayrıca zombi akınlarına karşı mücadeleleri boyunca daha önceki zombi modlarından tanıdıkları bazı karakterlere de rastlayabilecekler.