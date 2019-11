Call of Duty: Mobile oyuncuları bu kez zombilerle boğuşacak

Zombiler modunda; oyuncular, ilk defa Call of Duty®: World of War'da ortaya çıkan klasik ‘’Shi No Numa’’ haritasında baskın (Raid) modunu veya klasikleşen sürekli hayatta kalma (Endless Survival) modunu seçebilecekler.

Oyuncular oyuna sadece bir tabanca ve bıçakla başlayabiliyor ancak maç boyunca zombileri öldürerek ve pencereleri onararak daha iyi silah ve teçhizatlar için puan kazanabiliyorlar. Oyuncular, baskın modunda birçok zombi dalgasını temizledikten sonra maçı bitirebilmek için bir boss ile karşı karşıya gelecekler.

Zombiler modu, Call of Duty: Mobile oyuncularına ekip çalışması, yeni oyun stilleri ve keşfedilecek Easter Egg’lerle dolu farklı bir oyun tecrübesi ve rekabet deneyimi sunuyor.

Activision, yeni moduna ek olarak bugün oyunun ikinci sezonunu da başlattı. Yeni sezonla birlikte çok oyunculu ve Battle Royale modlarına yeni silahlar, ekipmanlar, spreyler, jestler ve daha fazlası eklenerek oyuncuların kullanımına sunuldu.