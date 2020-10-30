Call of Duty: Mobile ilk yılının rakamlarını açıkladı

İşte bir yıllık Call of Duty: Mobile'dan bazı rakamlar

Call of Duty: Mobile’ın ilk 12 ayı - rakamlarla:

● 11,4 milyar – kez en popüler silah (AK-47) tüm modlarda kullanıldı

● 850 milyon - en yoğun bir ay boyunca tüm dünyada Android telefonlarda oynamaya harcanan saat sayısı

● 300 milyon - Call of Duty: Son 12 ayda indirilen mobil uygulama sayısı

● 1.400 - oyundaki yaklaşık birincil ve ikincil silah sayısı

● 182 - Call of Duty: Mobile'da oynanabilir karakter sayısı

●% 50 - Call of Duty: Mobile Battle Royale haritasının boyutunda lansmanından bu yana artış

● 27 - bir oyunla başlatılan oyundaki Çok Oyunculu modların sayısı

● 23 - Call of Duty: Mobile'daki harita sayısı (orijinal olarak 11!)

Tüm Modlarda Kullanılan En İyi 3 Birincil Silah:

● AK-47 saldırı tüfeği - 11,4 milyar kez kullanıldı

● RUS-79U SMG - 11,1 milyar kez kullanıldı

● DL Q33 keskin nişancı tüfeği - 9 milyar kez kullanıldı

Kullanılan En İyi 3 Skor Dizisi (varsayılan olmayan):

● Predator Missile - 2 milyar kez kullanıldı

● Sentry Gun - 1,5 milyar kez kullanıldı

● Shock RC - 1,3 milyar kez kullanıldı

Kullanılan En İyi 3 Battle Royale Sınıfı:

● Mechanic - 1,4 milyar kez kullanıldı

● Scout - 1 milyar kez kullanıldı

● Media - 936 milyon kez kullanıldı

Dereceli MP Modunda Kullanılan En İyi 3 Birincil Silah:

● PDW 57 SMG - 958 milyon kez kullanıldı

● RUS-79U SMG - 834 milyon kez kullanıldı

● DL Q33 keskin nişancı tüfeği - 793 milyon kez kullanıldı

Kullanılan İlk 3 Operatör Becerisi (varsayılan olmayan):

● Sparrow - 4,7 milyar kez kullanıldı

● Gravity Spikes - 4,3 milyar kez kullanıldı

● H.I.V.E. - 3.4 milyar kez kullanıldı



