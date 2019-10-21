Call of Duty Mobile için yeni bir mod daha duyuruldu

Bilindiği üzere Activision oyunu Tencent bünyesindeki Timi Studios’a emanet etmişti. Şimdiye kadar başarılı bir iş çıkaran Timi ekibi, yayınladıkları ilginç modlarla da oyun severlerin heyecanını canlı tutmayı başarıyor.

Nitekim geçtiğimiz gün bu modlara bir yenisi daha eklendi. Yeni eklenen modda oyuncular yalnızca keskin nişancı tüfeği kullanarak birbirleriyle savaşıyorlar.

Oyunu oynayanların da bildiği üzere kısa süre önce yalnızca tabancaların kullanıldığı bir mod oyun severlerin beğenisine sunulmuştu.

Elbette bu modların gelip geçici olduğunu da hatırlatmamız gerekiyor. Örneğin tabanca modu sonlanınca, keskin nişancı tüfeği modu oyuna geldi. Muhtemelen bu mod sonlandığında da farklı bir mod göreceğiz.