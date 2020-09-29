Call of Duty Mobile geliştiricileri kumar iddialarına yanıt verdi

Oyun içerisinde yer alan loot box sisteminin kumara dönüştüğü iddialarına Call of Duty Mobile geliştiricileri yanıt verdiler.

Yeni güncellemeler ve içerikler ile birlikte oyuncu sayısını her geçen gün daha da arttıran Call of Duty Mobile‘da oyuncular bazı oyun içi ögelere erişebilmek için tamamen şanslarına güvenmek zorundalar. Bazı oyuncular neredeyse yüzlerce dolar harcadıktan sonra bile hala istedikleri ögelere sahip olamadıkları için şikayetçiler ve bu durumu da kumara benzetiyorlar. Bu iddialara ise oyunun geliştirici ekibinden yanıt gecikmedi.

”Paketler, kasalar ve genel olarak mağazamız hakkında pek çok konuşma ve tartışma gördük. Topluluğun verdiği geri bildirimler ve oyuncuların davranışlarına dayanarak kullanıcılar için maksimum seçenek sunan bir yaklaşımı benimsedik. Bunlar paketler, kasalar, çekilişler, kredi deposu. Hepsi orada. Geri bildirimleri takip etmeye devam edeceğiz ve mağazamızla deneyiminizi geliştirmenize yardı edecek sistemler geliştirmenin yollarını arayacağız. Bizi yönlendiren tutkunuz için teşekkür ederiz” şeklinde konuşan geliştiriciler sistem üzerinde yapılacak bir değişikliğin de ilk mesajını vermiş durumdalar.

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