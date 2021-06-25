Call of Duty: Mobile bu kez derin sularda

Ghost, önceki sezonlarda bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaybolmuş gibi görünse de, 5. sezonda sürpriz bir geri dönüş yapıyor. Yeni sezonda oyuncular deniz temalı "Çelikten Deniz" etkinliğinde Ghost’un savaşın gidişatını değiştirmesine yardım edecek. Oyunun 5. Sezonu üç yeni harita, yeni karakterler, birçok şanslı çekiliş, yeni silah şablonları, 50 seviyelik savaş bileti ve çok daha fazlasıyla gelecek hafta Android ve iOS üzerinden indirilebilir olacak.

Call of Duty: Mobile gemisi tam yol ilerlerken, yeni sezonla birlikte gelecek içerikler ve güncellemeler şu şekilde:

Üç Yeni Harita

-Suldal Limanı: Gemi sandıkları, dar sokaklar ve yakın çatışmaya uygun iç mekanlara sahip bu orta boy taktiksel haritada oyuncular, deniz kenarında savaşmanın tadını çıkaracaklar. Harita, 5'e 5 ve 10'a 10 oyun modlarında oynanabilir olacak.

-Tersane: Bol miktarda dikey yapılar ile farklı bir oyun deneyimi sunan bu küçük simetrik haritada oyuncuları Thames Nehri üzerinde bir tersane bekliyor. Oyuncular açık alanda ya da kapalı mekanlarda istedikleri gibi karşılaşabilecekler. Bu harita da silahlı çatışma modunda oynanabilir.

-Aniyah Baskını: Oyuncular askeri malzeme ve koğuşlarla çevrili bir ortamın üzerinde ortaya çıkan bombalanmış bir sarayı keşfetme şansı yakalayacaklar. Lüks sarayın içinde ya da açık alanlarda karşılaşmaya uygun olan harita 10'a 10 ve Yaşayan Ölülerin Saldırısı modlarında oynanabilir.

Sezonsal Etkinlik – Bu yeni zaman sınırlamalı “Çelikten Deniz” etkinliğinde geçen çetin deniz savaşı için CODM bütün oyuncuları güverteye çağırıyor! Bu etkinlikte oyuncular Hayaletler ya da Federasyon ekiplerinden birine katılacak, düşmanlarını bombalayarak bölgeleri ele geçirmeye çalışacak ve çeşitli günlük görevleri tamamlayarak ödüller kazanacaklar. Etkinliğin sonunda haritada en fazla noktayı ele geçiren taraf, oyunu kazanmış olacak.

Ayrıca oyuna "The Stripe" M16 tüfek ve "The Standard Issue" MW11 tabanca gibi yedi adet farklı silah ve şablonları da ekleniyor.

2021 Dünya Şampiyonası – Şampiyonada 1. Aşamanın son günlerine girilirken, 2. Aşama 1 Temmuz'da başlayacak. 2. Aşamaya katılmaya hak kazanan oyuncular, bölgelerindeki en iyi 256 takım arasında yer almak için Sıralamalı Çoklu Oyuncu modunda 30 karşılaşmada mücadele edecekler. 3. Aşama Bölgesel Elemeleri herkese açık olacak.