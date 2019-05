Call of Duty: Mobile beta erişime açıldı!

Kapalı beta testinin bu hafta Hindistan’da başladığını ve bölgesel beta testinin Avustralya’da da yakında başlayacağı bilgisi paylaşıldı. Ancak Activision önümüzdeki aylarda daha fazla bölgenin betaya erişebileceğine de değindi.

Oyuncuların deneyebileceği beş çok oyunculu mod olacak:

-FreeToPlay

-Frontline

-Team Deadmatch

-Hardpoint

-Domination

Sekiz oyuncuya kadar olan listelenen ilk modun dışında, tüm modlar 10 oyuncuya kadar destekliyor. Ayrıca, Call of Duty: Mobile’da Nuketown, Crash, Hijacked, Crossfire, Sandoff, Killhouse ve Firing Range gibi yedi harita mevcut olacak.

Call of Duty Mobile içerisinde oyun serisinden bir çok ikonik karakterler bulunacak. Bunlardan bazıları ise; Alex Mason (Call of Duty: Black Ops), David “Section” Mason (Call of Duty: Black Ops II), Thomas A. Merric (Call of Duty: Ghosts), Simon “Ghost” Riley (Call of Duty: Modern Warfare 2), John “Soap” MacTavish (Call of Duty: Modern Warfare) ve John Price (Call of Duty: Modern Warfare) mobil versiyonda yer alacak.

Activision’a göre Call of Duty Mobile’da çok oyunculu maçlardan daha fazlası olacak, ancak önümüzdeki haftalarda oyun hakkında daha fazla bilgi açıklanacak.