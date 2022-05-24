Oyunun yeni sezonuyla birlikte yenilenen 50 Kademelik yeni sezon Savaş Bileti, Rampage ve Park Operatörlerinin “Mücadeleci” görünümü, yeni Yankı Bombası ve yeni silah Oden gibi içeriklerle birlikte yeni silah taslakları, profil kartları, tılsımlar, COD puanları ve daha birçok özel içerik oyuncuları bekliyor olacak.

Android ve iOS üzerinden indirilebilir olacak yeni sezonla birlikte gelecek olan tüm yeni içerikler şu şekilde;

Yeni Harita: Kıyamet: İlk olarak Call of Duty®: Black Ops Cold War'da oyuncuların beğenisine sunulan Kıyamet, Laos'un kanunsuz ormanlarında geçiyor. Bu küçük-orta boyutlu harita, ormanlar, binalar ve tapınaklar içinde agresif karşılaşmalar için birebir olacak.

Yeni Sezonluk Etkinlik: Sel Timi Bravo – Biyolojik bir saldırının sonucu olarak, insan yapımı bir tropik fırtına devasa boyutta su baskınına neden oldu ve başkalarını tehlikeye attı. Soap ve BRAVO ekibi, bölgedeki su pompalarını güçlendirerek suyu boşaltmaya çalışacaklar. Oyuncular Battle Royale ve Çok Oyunculu maçlarda görevleri tamamlayarak ekibe yardım edebilecekler.

Yeni Çok Oyunculu Modu: Patlayan Silahlar (Kapanış) – Oyuncuların favorisi Patlayan Silahlar modu, yeni 8 oyunculu ve herkese açık şekilde geri döndü. Her eleme ile oyuncular Hiddet üretecek ve limiti doldurduklarında, düşmanlarına çok sayıda mühimmat ateşleyebilen süper bir askere dönüşecekler Patlayan Silahlar (Kapanış), 3-9 Haziran arasında oynanabilir olacak.

Turnuva Modu Devam Ediyor – Bireysel ve ikili takımlar için hazırlanan Call of Duty: Mobil Turnuva Modu, 5. Sezonuna devam ediyor. Tropik Fırtına sezonunda da yetenekli oyuncuları benzersiz ödüller bekliyor ve oyuncular küresel liderlik tablosunda yer almak için tüm hünerlerini sergileyecekler.

Oyunun yeni sezonuyla birlikte farklı şanslı çekilişler, özel içerik paketleri, sezonluk görevler, oyun içi mağaza öğeleri ve çeşitli güncellemeler de oyuncuları bekliyor.



