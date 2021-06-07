Call of Duty: Mobile'ın dördüncü sezonu "Asi ve Öfkeli" ile Vahşi Batı'ya hoş geldiniz. Geçen hafta yayınlanan oyunun yeni sezonu; güncellenmiş çok oyunculu harita, yeni özellikli oyun modları, yeni silahlar, ikonik Nabız Sensörü, Hawk X3 Skor Serisi, Silah Atölyesi 2.0, Klan Savaşları, yeni etkinlikler, medyan okumalar ve 50 kademeli yeni savaş bileti sunuyor.

Bizler de oyunun yeni sezonuna ve “80’lerin Aksiyon Yıldızları” etkinliğine dair tüm bilmeniz gerekenleri 10 maddede topladık;

1. Oyunun hikayesi Vahşi Batı’da Devam Ediyor

Hidora Kai, General Shepherd'ın gemisine alındı, ancak onu kurtarmak için yeni bir düşman Operatörü gönderildi. Bu sırada UAC ekibi, Russell Adler'in nerede olduğuyla ilgili istihbarat almak için Teksas'ta tapınak şövalyeleri ile karşılaşır.

2. Ücretsiz Savaş Bileti Ödülleri

Seviye 14'te açılan yeni Hawk X3 Scorestreak'i kullanırken düşmanlarınızı işaretleyin ve yukarıdan ateş yağdırın. Seviye 21'de, keskin nişancı kovboylar için mükemmel silah olan hızlı ateş eden, manivelalı MK2 keskin nişancı tüfeğini kazanın. Diğer ücretsiz savaş bileti öğeleri arasında sezona özel tılsımlar, profil kartları ve tematik kamuflajlar da bulunuyor.

3. Premium Savaş Bileti Ödülleri

Özel savaş bileti içerikleriyle Alex’in yeni tematik kostümünü, Jiletsırtı silahının yeni kamuflajını ve diğer özel içerikleri elde edin. Kademelerde ilerledikçe Morte’nin yeni kostümü, MK2 silahının özel görünümü, kement atma zafer hareketini, COD puanları ve daha fazlasına erişin.

4. Güncellenmiş Harita ve Modlar: Kubbe, Altını Ele Geçir, 1v1 Düello

Call of Duty: Modern Warfare 3'ün ikonik Dome çok oyunculu haritası oyunun mobil versiyonuna geliyor. İster merkezdeki konteynırlardan, ister radar kulesinden veya terk edilmiş ofislerden geçiyor olun, her fırsatta tehlikeyle karşılaşacağınız, çölün ortasında kurulmuş bu askeri radar istasyonunda savaşın.

Altını Ele Geçir etkinliğinde, düşmanın altınlarını kapın ve onlar sizinkini almadan önce üssünüze geri götürün. Bayrağı Yakala oyun modunun özelleştirilmiş bu versiyonunda, bir altın taşıyıcı tarafından öldürülen oyuncular, düşmana karşı avantaj elde etmek için kullanılabilecek güçlendirmeler düşürecek.

Sezonun ilerleyen zamanlarında gelecek 1v1 Düello modunda yeteneklerinizi sergileyin. Yedi öldürmeye ilk ulaşan raundu kazanacak; üç tur kazan ve galibiyet senin olsun. Bu oyun modunu Coastal ve Tunus haritalarını eklemenin yanı sıra bazı Prop Hunt özelliklerini de optimize ediyoruz.

5. Yeni Sezon Görevleri: Nabız Sensörünü ve Holger 26'yı kazanın

Yeni bir Sezonluk Mücadelede Sezon 4'ün başında mevcut olan Nabız Sensörü ile düşmanlarınızı takip edin. Taktik bomba yerine Nabız Sensörünü çıkarın ve birkaç saniyede bir yakındaki düşmanları tarayın. Sensöre bakarken ateş edemezsiniz, bu nedenle eylemlerinizi buna göre zamanlayın.

Yeni bir LMG sahaya giriyor! Call of Duty: Mobile'da piyasaya sürülen ikinci yeni fonksiyonel LMG olan Holger 26, sezonun ilerleyen saatlerinde başka bir meydan okumayla geliyor. Silahın yeteneklerini önemli ölçüde değiştirmek için farklı şarjörler ve namlular donatın ve size kendi şartlarınızda savaşma esnekliği verin. Ayrıca, yeni ikincil yakın dövüş silahı olan Orak için gözlerinizi dört açın.

6. Silah Dengelemeleri ve Silah Atölyesi 2.0

Sezon 4, her silah türünün kendine özgü rolünü daha iyi yerine getirmesini sağlamak için tüm silah kategorilerinde değişikliklerle birlikte tam bir silah dengesi güncellemesi getiriyor. Bu güncelleme ile , yakın mesafelerde SMG'’ler güçleniyor, orta menzilde saldırı tüfekleri dengeleniyor, LMG'lerin isabetliliğini ve hasar verimliliğini dengeleniyor, keskin nişancı ve nişancı tüfeklerinde eklemeler optimize ediliyor.

Silah dengelemeleri güncellemesinin yanı sıra, Silah Atölyesi 2.0'ın tanıtımıyla Oyuncular silahlarını daha fazla özellik ve içerik ile kişiselleştirebilecekler.

7. Battle Royale Araç Optimizasyonları

Yeni sezon ayrıca Battle Royale modunda motosikletler, arazi ve saldırı araçları için geliştirilmiş dayanıklılık dahil olmak üzere denge optimizasyonlarını da beraberinde getiriyor. Arazi araçlarında geliştirilmiş hızlanma ile daha yüksek tepelerden rahatça ilerleyebileceksiniz ve araç ayarları altında seçilebilen yeni tank operasyonlarını da kullanabileceksiniz.

8. Klan Savaşları ve Dünya Şampiyonası 2021'de yarışın

Yeni Klan Savaşları özelliği, rekabet etmek için tamamen yeni bir yol sunuyor. Altı günlük turnuvalarda diğer beş klanla savaşın, bir tepe haritası üzerinde çeşitli noktaların (her biri farklı atanmış bir görev içeren) kontrolü için savaşın. Klanınızın bireysel bağlantı noktası performansına göre Klan Puanları kazanın ve ödüller kazanmak için aşamalı bir lig sisteminde ilerleyin. 4. Sezonun başlangıcına yaklaşırken Klan Savaşları hakkında daha fazla bilgi için bizi izlemeye devam edin.

Dereceli mod hayranları, 26 Mayıs'tan başlayıp Temmuz ayının sonuna kadar sürecek olan Sıralamalı Seri 2: Dünya Şampiyonası 2021'de yarışmaya hazırlanın. Seraph—Precious Metal, KN-44— Championship Mindset ve Dereceli Seri 2 çerçevesi gibi yeni öğeler kazanma şansı için iyi bir performans sergileyin.

9. “Öğle Vakti Kovalamaca” Etkinliği ile Kaçakların Peşine Düşün

Öğle Vakti Kocalamaca etkinliğinde kaçaklar firar ediyor ve onları adalete teslim etmek size kalmış. Çok Oyunculu ve Battle Royale maçları oynayarak benzin depolayın ve onunla birden fazla noktada kaçan kötü adamları kovalayın. Her kovalamaca sonunda Tengu – Kara Altın Operatör görünümü ve Echo – Buharlı Saat Silah Planı gibi özel ödüller kazanın.

10. ‘80’lerin Aksiyon Yıldızları” Etkinliği ile Aksiyonu Zirveye Taşıyın

Call of Duty: Mobile, 20 Mayıs’ta oyuna getirdiği sınırlı süreli çok oyunculu etkinliği “80’lerin Aksiyon Yıldızları” ve özel turnuvalar ile heyecanı doruğa çıkarıyor. Oyuncular, “Patlayan Silahlar” modunda ünlü Rambo ve Zor Ölüm film serilerindeki ikonik karakterler olan John Rambo ve John McClane olarak oynayabilecekler.

Ayrıca Türkiye’ye özel turnuva önümüzdeki haftalarda yapılacak ve oyuncular büyük finalde ünlü yayıncılarla birlikte oynama ve CP puanları kazanma şansına sahip olacaklar.