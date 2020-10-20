Call of Duty Mobile 1. yılını turnuvalar ile kutluyor

Call of Duty Mobile 1.Yılını geçtiğimiz günlerde Orkun Işıtmak ve Oğuzhan Uğur’un sunumlarıyla birçok ünlü isimle birlikte kutladı. Gamify öncülüğünde yapılan doğum günü partisinde keyifli anlar yaşandı.

İlk çıktığında Battle Royale ve mobil oyun dünyasına bomba gibi düşen Call of Duty Mobile günümüzde hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

Oyunun birinci yılı şerefine Gamify ile 3 ay boyunca Call of Duty mobile da 1vs1 kapışmalarında kendinizi gösterebilir ve keyifli bir zaman geçirebilirsiniz.

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