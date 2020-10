Call of Duty: Mobile 1. yıldönümünü kutluyor

Call of Duty: Mobile, birinci yıl dönümünü yepyeni bir sezon, heyecan verici etkinlikler ve oyuncuların zaman geçirebilecekleri yeni bir sosyal alanla kutluyor. Call of Duty: Mobile Türkiye’de de içerik üreticilerinin katıldığı çok özel bir etkinlikle oyun tutkunlarına ulaştı. Etkinlikler Aralık’a kadar birçok turnuva özel içerikle devam edecek.

İlk yılında 300 milyondan fazla indirilen Call of Duty: Mobile, lansmandaki harita sayısını 11’den 23’e ve 1 adet olan çok oyunculu mod sayısını 27'ye çıkararak geniş çapta bir genişleme ve gelişme elde etti. Ayrıca ana Battle Royale haritasının boyutu da bir yıl içerisinde yaklaşık %50 arttı.

Oyun bir yıl önce toplamda yaklaşık 200 birincil ve ikincil silahla piyasaya sürüldü ve o zamandan beri bu sayıyı 1.400'e çıkardı. Ve son olarak, oyunda toplamda 182 oynanabilir karakter bulunuyor.

Android ve iOS’ta indirilebilir olan Call of Duty: Mobile Anniversary güncellemesi, oyuna şu ana kadarki en büyük güncellemeleri getiriyor. İşte yıldönümüne özel yeni içerikler ve güncellemeler;

• Yeni Battle Royale Haritası – COD: Black Ops 4’ün Blackout modundan tanıdığımız Alcatraz haritası

• "The Club". Oyuncuların Call of Duty: Mobile oynarken zaman geçirebilecekleri, arkadaşlarıyla sosyalleşebileceği ve çeşitli mini oyunlar oynayabilecekleri yeni oyun için bir sosyal alan.

• Yeni aylık savaş biletine ek olarak, yeni haritalar, ekipmanlar, karakterler ve diğer öğeler.

• Sezonluk özel etkinlikler

COD: Mobile’ın 1. Yaşı Türkiye’de de çok özel etkinliklerle kutlandı

COD: Mobile, yıl dönümünü dünya çapında kutlarken 4 ülkede ise özel etkinliklerle kutluyor. Bu ülkeler arasında Türkiye de var.

COD:Mobile’ın Türkiye’ye özel yıl dönümü etkinliği, önde gelen Youtube içerik üreticileri Orkun Işıtmak ve Oğuzhan Uğur’un moderasyonunda; birçok ünlü Youtube içerik üreticisinin de katılımı ile gerçekleşti. Etkinliğe Egoist Pati, Barış Bra, Ersin Yekin, Barış G, Doch, Efe Uygaç, Mezarcı, Vural Üzül, Tugay G, Erdem Halit Cengiz ve daha birçok isim katılarak oyunun birinci yılı pastasını kestiler ve oyuna gelen yeni ve en büyük güncellemelere dair bilgileri paylaştılar.

Oyunun birinci yılına özel birçok içerik de etkinlik kapsamında oyun tutkunlarının karşısına çıktı. Bunlardan ilki Egoist Pati & Orkun Işıtmak ikilisine karşı Mezarcı ve Oğuzhan Uğur’un 2v2 maçı oldu. Ünlü içerik üreticileri iki kişilik ekip olarak karşı karşıya geldiler ve oyunun yeni güncellemeleri ile birlikte bütün kozlarını paylaşma fırsatı buldular.

Özel etkinlikler Aralık ayına kadar son sürat devam edecek

Yıldönümü etkinlikleri bunlarla sınırlı olmayacak. Aralık ayına kadar Kozmik Karınca, Egoist Pati, Mezarcı ve Doch gibi ünlü isimlerin de yer alacağı özel maçlar, turnuvalar ve oyuna gelen yeni içeriklerin detaylıca paylaşılıp deneyimleneceği birçok etkinlik düzenlenecek. Bunun yanında Egoist Pati ile oyuna yeni gelen The Club sosyal alana dair çok özel bir etkinlik de gerçekleşecek. Oyuncular, 4 kişilik takımlarını kurarak turnuvada mücadele ederek Egoist Pati’nin takımı ile karşı karşıya gelecek. The Club içerisindeki mini oyunların da dahil olacağı etkinlikte kazanan takım para ödülü alacak. Ayrıca Aralık ayına kadar her hafta sonu oyuncuların kendilerini gösterme şansı yakalayacağı özel para ödüllü turnuvalar da gerçekleştirilecek.

Yıl dönümüne özel videolar Orkun Işıtmak ve Gamify’in Youtube kanalından izlenilebiliyor. Etkinlikler kapsamındaki bütün içerik üreticileri de kendi videolarını Youtube ve sosyal medya üzerinden paylaşacaklar. Bütün etkinliklere ve içeriklere dair detaylı bilgileri https://www.thegamify.com/codmobile1yasinda linki üzerinden takip edebilir ve ulaşabilirsiniz.