Call of Duty: Black Ops 4 ücretsiz mi? İşte detaylar..

Call of Duty serisinin yeni oyunu olan Call of Duty: Black Ops 4, battle royale modu ile dikkatleri üzerine çekti. Oyun sunduğu yeni dinamikler ile bir çok kullanıcıyı kendine çekmeyi başarırken şimdi de sürpriz bir işe imza atarak Call of Duty: Black Ops 4 Blackout modunu kullanıcılara Nisan ayı boyunca ücretsiz deneme imkanı verdi. Söz konusu oyun bugünden itibaren ücretsiz olarak indirilebilecek.

Activision, Black Ops 4 ile büyük bir başarı elde ederek, oldukça büyük sayılabilecek kar rakamları açıkladı. Fakat buna rağmen yakın zamanda yüzlerce çalışanını işten çıkaran şirket bu kararıyla herkesi şaşırtmıştı.

Blackout geride bıraktığımız Ocak ayında da ücretsiz olarak deneme amaçlı oyunculara sunulmuştu. Eğer bu fırsatı kaçırdıysanız siz de şimdiki fırsattan yararlanabilirsiniz. Oyunu ücretsiz olarak Playstation Store ve diğer mağazalardan indirebilirsiniz. (ShiftDelete)