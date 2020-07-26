Birçok oyuncunun merakla beklediği Call of Duty 2020 oyunu ile ilgili bazı iddialar ortay atılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Doritos’un promosyon görselleri üzerinden Call of Duty 2020 ismi ve logosu sızdırıldı.

Call of Duty 2020 ismi ve logosu sızdırıldı

Geçtiğimiz aylarda sızdırdığı bilgiler ile tanınan Okami adlı Twitter kullanıcısı yeni Call of Duty oyunu ile ilgili bazı paylaşımlar yapmıştı. Bugün açıklanan bilgiler neticesinde yeni oyunun ismi Doritos promosyon görseli üzerinden sızdırıldı.

Call of Duty: Black Ops Cold War adıyla piyasaya çıkacak olan oyun birçok oyuncu tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda ortaya atılan iddialarda oyunun adının Call of Duty: Black Ops CIA olacağı söylenmişti.

Şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sızıntıları ilk olarak TheGamingRevolution adlı YouTube içerik üreticisi yayınladı. Bazı kaynakların da benzer sızıntıları gündeme getirmesi dikkat çekti.

Doritos ile ortak hazırlanan, her oyuncuya günde 1 saat çift deneyim puanı kazanma imkanı sunan ve çift deneyim puanını 1 yıl boyunca kullanmayı sağlayan promosyon sayesinde oyuncular kendilerini daha hızlı bir şekilde geliştirebilecek.

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