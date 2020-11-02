Çalımbay: Bizim bu oyunun üstüne çıkmamız gerekiyor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çalımbay, oyunun yeterli olmadığı ifade ederken sakat oyuncularının gelmesinin ardından hem lig de hem de Avrupa’da çok daha başarılı olacaklarını söyledi.

Rıza Çalımbay, "Her şeyden önce maça çok iyi başladık. İstediğimiz golü de iyi oynarken bulduk. Ama beklediğimiz anda kısa zamanda golü de yedik. Bu gol tabii ki bizi çok üzdü, çünkü maçtan önce dikkat etmemiz gereken şekilde söylemiştik. Sonrasında ortada bir maç geçti, Hatayspor da biz de kazanabilirdik. 10 kişi kaldıklarında biz de onlar da pozisyon yakaladılar. Bence güzel bir maç geçti ama oyun olarak kendi adımıza baktığımızda bu oyun bizi kurtarmaz. Bizim bu oyunun çok üstüne çıkmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

'Hem lig de hem de Avrupa’da çok daha başarılı olacağız'

Çalımbay, "Sakatlarımız, hazır olmayan arkadaşlarımız var. Biraz sıkıntılı durumdayız, bu konulardan dolayı. 2 gün sonra Karabağ maçımız, sonra Galatasaray maçımız var. Tek düşüncemiz bu iki maçı iyi şekilde bitirip 15 günlük arayı en iyi şekilde değerlendirip sakat arkadaşlarımız da geldikten sonra hem lig de hem de Avrupa’da çok daha başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.

İHA



