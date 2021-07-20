Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transfer olmasının ardından AC Milan yeni '10 numara'sına karar verdi. Serie A devi, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Brahim Diaz ile yeniden anlaştı.

Real Madrid'in oyuncusu olan ve daha önce Manchester City forması da giyen Diaz için Milano ekibinden, "Real Madrid'den Brahim Diaz ile 2 yıl daha kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Sözleşme, 30 Haziran 2023 yılına kadar imzalanmıştır" açıklaması yapıldı.

Brahim Diaz geçen sezon 39 maçta 7 gol atıp 4 asist yapmıştı.



