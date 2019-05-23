Caleb Ewan: En iyilerden biri olduğumu kanıtladım

Bu yıl Giro'da iki etap galibiyeti elde eden Lotto Soudal bisikletçisi Caleb Ewan, "En iyi sprinterlerden biri olduğunu kanıtladım" dedi.

23 Mayıs 2019, Perşembe 11:23 Son Güncelleme:
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Caleb Ewan: En iyilerden biri olduğumu kanıtladım

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

102. İtalya Bisiklet Turu'nun (Giro d'Italia) 11. etabıLotto Soudal takımı adına yarışan Caleb Ewan kazandı. Bu yılın 8. etabında da mutlu sona ulaşan Avustralyalı bisikletçi; bu yılın ikinci, kariyerinin ise 3. Giro zaferini elde etti.

Yarış sonrası basın toplantısında konuşan Ewan, "Burada elde ettiğim iki etap galibiyetiyle, en iyi sprinterlerden biri olduğumu kanıtladım" dedi.

Ewan'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Bugün uzun bir etap oldu. Düne kıyasla, özellikle de sprintelerin bacaklarındaki yorgunluğu da göz önüne alınca bana daha uygun bir yarıştı. Peloton içinde Pascal Ackermann'ı takip ettim çünkü, dün geçirdiği kazaya karşın halen çok iyi durumdaydı ve bizi de iyi taşıdı. Son bölümde zamanlamam tam olması gerektiği gibiydi. Her zaman kendimi en iyi sprinterler arasında görürüm. Burada aldığım iki etap galibiyeti de, gerçekten öyle olduğumu kanıtladı. "

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