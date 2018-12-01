Caleb Ekuban: Yapmam gerekeni yaptım!

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 14. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Dört gün önce annesini kaybeden Gana asıllı İtalyan futbolcu Caleb Ekuban, attığı golün ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Galatasaray maçının ardından yine oyuna sonradan girip golünü kaydeden Ekuban, maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

24 yaşındaki futbolcunun ifadeleri şu şekilde:

Annemi kaybettim... Çok zor bir durumdu. Onun ölümünün ardından yapmam gerekeni yaptım. Sahaya çıkıp, bütün duyguları bir kenara bırakıp, bunu bir golle taçlandırmak zorundaydım. Ancak annemi böyle gururlandırabilirdim. Ligde 10 kez sonradan oyunu girdim, Galatasaray maçının ardından ilk defa gol atma şansı buldum. Bir santrafor olarak ilk hedefiniz gol atmaktır ama olmasa da kazanmaya çalışırsınız. Gol atamasam da, elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Son olarak şunu söylemek isterim. Tünel ne kadar karanlık gözükürse gözüksün, Tanrı'nın bizi hep gördüğüne inanmamız gerekiyor. Tünel ne kadar karanlık olursa olsun, hep bir çıkışı vardır.