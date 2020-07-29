Caleb Ekuban transferi için büyük kapışma!

Trabzonspor'un Ganalı santrforu Caleb Ekuban, bu sezon Bordo Mavililer ile çıktığı 33 maçta 10 kez fileleri sarmış ve 11 de asist kaydetmişti. Bonservisi geçtiğimiz yaz Leeds United'dan alınan ve başarılı performansıyla göz dolduran 26 yaşındaki golcü futbolcuyla ilgili ülkesinden gelen son haberler ise gündeme bomba gibi düştü.

GHANA Soccer Net adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Fırtına ile iki yıllık daha mukavelesi bulunan yıldız ismi La L﻿﻿﻿﻿iga ekibi Celta Vigo ile Serie A kulübü Lazio'nun istediğini yazdı. Haberde Celta Vigo'nun hocası Oscar Garcia Nunyent'in yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak istediği ve Iago Aspas'ın hücumdaki partnerliği için Ekuban'ı en iyi tercih olarak gördüğü belirtildi.

Güncel piyasa değeri 3.2 milyon euro olarak gösterilen Ekuban için Trabzon yönetiminin ne kadar bonservis talep edeceği ise büyük merak konusu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler