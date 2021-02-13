Profesyonel futbol kariyerine 2012 tarihinde Chievo Verona spor kulübünde başlamış olan Caleb Ekuban, daha sonraki süreçte sırasıyla Südtirol, Lumezzane, Renate, Partizani Tirana, Leeds United ve Trabzonspor kulüplerinde forma giymiş ve yeşil sahalarda top koşturmuştur. 1,82 boyuna sahip olan futbolcu 18 numaralı forma formasıyla yeşil sahalarda Forvet olarak görev almış ve almaya devam etmektedir. Caleb Ekuban, Türkiye'deki futbol kariyeri boyunca hiç kırmızı kart almamış ancak dört kez sarı kartı görmüştür. Futbolcu Türkiye kupası maçlarında toplam 14 maçta forma giymiş ve çıktığı bu maçlarda ise toplam 4 gole imza atmıştır. Gana asıllı İtalyan futbolcu Caleb Ekuban, toplamda 60 Süper Lig maçında forma giymiş ve bu maçlarda toplam olarak 13 kez topu ağlarla buluşturarak gole dönüştürmeyi başarmıştır.

Caleb Ekuban kimdir, nereli?

Tam adı Caleb Ansah Ekuban olan tecrübeli futbolcu hakkında çok fazla merak edilen ve hayranlarının kafasında soru işareti oluşturan konu başlıklarından birini Caleb Ekuban Nereli sorusudur.

Gana remi adıyla Gana Cumhuriyeti, Afrika kıt'asının batısında konumlanmış olan bir ülkedir. Birleşik Krallık tarafından Gana'ya koloni döneminde Altın Sahili adı vermiştir. Ülkenin en büyük şehri ve aynı zamanda başkenti Accra'dır. Caleb Ekuban Nereli sorusunun cevabı Gana'dır. Ancak tecrübeli yıldız futbolcu, bir Avrupa ülkesi ve aynı zamanda yarım ada devleti olan İtalya'nın Villafranca di Verona bölgesinde dünyaya gelmiştir.

Caleb Ekuban kaç yaşında?

Caleb Ekuban, futbol kariyerine başladığı günden itibaren adını başarılı futbolcular arasına yazdırmayı başarmış ve forma giymiş olduğu pek çok maçta attığı golü ağlarla buluşturmayı başarmıştır. 23 Mart 1994 tarihinde dünyaya gelmiş olan 27 yaşındaki genç futbolcu bu anlamda spor hayatında önemli başarılara imza atmıştır.

Gana asıllı İtalyan siyahi futbolcu Caleb Ekuban ile alakalı en fazla merak edilen konulardan biri de Caleb Ekuban Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı sorusunun yanıtı olmaktadır. Bu soruya cevaben; Caleb Ekuban, ilk olarak 28 Ağustos 2018 tarihinde Trabzonspor ile anlaşma imzalamıştır. 3 yıllığına Trabzonspor kulübü ile anlaşmaya varan Gana asıllı İtalyan Futbolcu Caleb Ekuban Süper Ligde sadece Trabzonspor futbol takımında forma giymiş ve giymeye devam etmektedir.

Caleb Ekuban 2021'de hangi takımda oynuyor?

Tecrübeli futbolcu forma giymekte olduğu Trabzonspor takımında oynamaktadır. 2021 yılında da dört büyüklerden biri olan Trabzonspor kulübü çatısı altında forma giymeye ve yeşil sahalarda mücadele etmeye ve ter dökmeye devam edecek.

Caleb Ekuban maaşı ne kadar?

32 resmi maçta 8 gol 3 asiste imza atma başarısına ulaşan Gana asıllı İtalyan forvet Caleb Ekuban’ın satın alma opsiyonu olan 1 milyon Euro ödenmiştir. Futbolcunun ayrıca kiralık anlaşması sürecinde belirlenen yıllık ücret de kesinleşmiş durumda olup 200 bin Euro bedelle kiralanan tecrübeli futbolcu Caleb Ekuban, 3 yıllığına sözleşme imzalamış olduğu Trabzonspor kulübünden 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında 750 bin Euro tutarında bir maaş almaktadır.

18 numaralı formasıyla yeşil sahalarda forvet pozisyonunda görev almakta olan Caleb Ekuban, profesyonel kariyeri boyunca toplamda 191 maçta top koşturmuştur. Oynadığı bu maçların toplamında kaleye attığı topların 40'nı gole dönüştürmeyi başarmıştır. Profesyonel futbol hayatı boyunca 40 gole imza atan Gana asılı İtalyan futbolcu bu büyük başarısı sayesinde adını yıldız futbolcular arasına yazdırmıştır.

Forma giymekte olduğu Trabzonspor kulübünün rakiplerine karşı katılmış olduğu maçlarda toplamda 5 gole imza atmıştır. Bu başarısı futbolcuyu önemli bir noktaya taşımada önemli bir faktörü oluşturmuştur.

Gana takımında milli futbolcu olarak toplamda dört kez forma giyen Caleb Ekuban yeşil sahalarda önemli bir performans sergilemeyi başarmıştır. Bu anlamda katıldığı milli takım maçlar esnasında kaleye attığı topları iki kez gole dönüştürmeyi başarmıştır.

Gana milli futbol takımı, Gana devletini ulusal karşılaşmalar esnasında temsil eden futbol takımı olma özelliğine sahiptir. Gana milli futbol takımı, tarihinde 4 kez Afrika Uluslar Kupasını kazanma başarısını göstermiştir. Ayrıca Gana milli takımı FIFA Dünya Kupası tarihinde bir çeyrek final maçında oynayan üçüncü (Kamerun (1990) ve Senegal (2002)) Afrika takımı olma özelliğine de sahiptir.