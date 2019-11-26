Caleb Ekuban, Galatasaray maçında oynayacak mı?

Geçtiğimiz sezon beklentilerin oldukça üzerinde bir performans sergileyen Karadeniz ekibinde, bu başarıdaki temel etkenlerden biri de şüphesiz Caleb Ekuban olmuştu. Bu sezona da Fırtına gibi başlayan 25 yaşındaki golcünün, Eylül ayında idman sırasında Ivanildo Fernandes ile girdiği ikili mücadele sonrası ayak tarak kemiğinde kırık oluşmuştu.

Tedavisine tam gaz devam edilen 25 yaşındaki futbolcu, şimdi ise sahalara dönüş için geri sayıma geçti. Süper Lig’de sakatlığı yüzünden 9 maçtır oynayamayan Ekuban’ın, Galatasaray karşısında en azından karşılaşmanın son 45 dakikasında forma giymesi bekleniyor.

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