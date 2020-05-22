Bitkinin içeriğini oluşturan alkaloit, saponin, nişasta ve reçine gibi maddeler, insan sağlığı için faydalıdır. Sarı çiçekli bu bitkinin salgıladığı yağlar güzel kokmadığı için çiçeğin kendine has güzel bir kokusu yoktur. Daha çok endüstri kategorisine giren bu bitki, bitkisel tedavide kullanılır. Uzun gövdesi sayesinde uzaktan kolay bir şekilde fark edilir. Doğu Anadolu Bölgesinde ve Akdeniz Bölgesinde yetişir.

Çakşır otunun nedir, faydaları nelerdir?

Sarı çiçekli çakşır otunun farklı türleri bulunmaktadır. Kerkul ve helizdağı gibi türleri aynı özelliğe sahiptir ve kullanım özellikleri bakımından farklılık arz etmez. Bu bitkinin diğer bir özelliği içerisindeki beyaz süt gibi görünen sıvıdır. Bitkinin yapraklarını ve dalları kırdığı zaman dışarıya süte benzeyen beyaz bir sıvı akar. Genellikle yöre halkı tarafından içerisindeki beyaz sıvı ile tanınan bir bitkidir.

Cinsel gücün artmasında etkili olan bu bitki afrodizyak etki oluşturarak vücudun kan dolaşımını artırır. Kan dolaşımının artması ile birlikte vücudun direnci artar ve afrodizyak etki meydana gelir. İnsan kas yapısına faydalıdır ve eklemlerin kolay çalışmasını sağlar. İskelet ve kas yapısının çalışma sistemini olumlu etkiler. Sinir sisteminin çalışmasına yardımcı olan bu bitki, teskin edici ve sakinleştirici özelliğe sahiptir. Vücuttaki zararlı toksinleri dışarı atarak vücuttaki iltihabı ve zararlı organizmaları dışarı atarak vücuda rahatlık verir.

Çakşır bitkisi kullanım dozu

Üst solunum yolunun çalışmasına yardımcı olan çakşır otu, kış aylarında daha fazla tüketilir. İçerisinde bulunan maddeler kan şekerini düşürdüğü için kullanım prosedürüne dikkat edilmelidir. Ölçülü kullanılmadığı takdirde sağlık açısından problem meydana getirir.

Fazla kullanıldığı zaman kan şekeri düşer ve buna bağlı olarak da acıkma meydana gelir. Hücre yenileme özelliği sayesinde tıp dünyasında kullanılan çakşır otu, aynı zamanda iştah açıcı özelliğe sahiptir. Kullanım esnasında uygun doz aşılmamalı ve dikkatli kullanılmalıdır. Fazla tüketim veya yanlış tüketim durumunda doktora başvurulmalıdır. Doktor tavsiyesi olmadan bu bitkinin tüketilmesi sakıncalıdır.

Çakşır bitkisinin tüketimi

Çay olarak tüketilen bu bitki, macun şeklinde de tüketilebilir. Ayrıca yağ şeklinde, toz ve kök şeklinde de satılmaktadır. Kullanım dozu her bir kategoride farklılık arz etmektedir. Doktor farklı bir doz tavsiye etmediği sürece günlük bir bardak çay ve günde iki çay kaşığı macun tüketilebilir.

Çay olarak bu bitkinin tüketilmesi durumunda dikkat edilmesi gereken husus dozdur. Bir tatlı kaşığı çakşır otunu kaynamış olan bir bardak suya atılması yeterlidir. On beş dakika gibi kısa bir sürede çakşır otu çayı demlenmektedir. Kök şeklindeki çakşır otunu toz haline getirerek tüketilebilir. Çay tüketimine dikkat edilmesi gerekir ve günde bir bardaktan fazla tüketim yapılmamalıdır.

Toz ve kök şeklindeki Çakşır otu, balla ve pekmezle karıştırılarak macun şeklinde tüketilebilir. Macun şeklindeki ürünler afrodizyak etki yapar ve cinsel gücü artırır. Toz şeklinde satılan ürünler tatlandırılarak tüketilir. Bal veya pekmez dışında farklı bir tatlandırıcı kullanılmamalıdır. Bal ile karışımında da belli bir doz vardır. Bir çay kaşığı bala bir çay kaşığı çakşır eklemek yeterlidir. Karışımda pekmez veya bal kullanmak yeterlidir. İlaçla birlikte kullanmak da sağlık açısından sakıncalıdır.

Cilt sağlığı için kullanılan bu bitkinin yağı, zeytinyağı ile karıştırıldığı zaman cilde faydalıdır. Bir çay kaşığı çakşır yağına bir çay kaşığı zeytinyağı karıştırmanız yeterlidir. Bu karışım cildin güzelleşmesinde etkilidir.

Çakşır otu ne işe yarar, nasıl ve ne için kullanılır?

Çakşır otu fazla kullanıldığı zaman yan etki meydana getiren bir bitkidir. Kan şekerinin düşmesi ve ruh halinin bozulması belli başlı yan etkisidir. Kronik hastalığı olanlar için ciddi sonuçlara neden olur. Şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, kalp damar hastalıkları, kanser hastalığı ve benzeri kronik hastalığı olanlarda kullanımı sakıncalıdır. Ayrıca çok yaşlı olan ve vücut direnci zayıflamış kişilerde de dikkatli kullanılması gerekir. Hamilelerde de olumsuz yan etkilere sahiptir ve hamileler kesinlikle kullanmamalıdır.

Çakşır Bitkisini kullanmadan önce mutlaka doktora başvurmak gerekir. Bu kategoride doktor tavsiyesi önemlidir. Doktor tavsiyesi olmadan kullanmak sağlık açısından istenmeyen sonuçları beraberinde getirebilir. Bu nedenle doktorun tavsiyesine uyulmalıdır ve doktorun önerdiği toz her zaman için dikkate alınmalıdır.